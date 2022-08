Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su último álbum durante la gala de los MTV Music Awards

La cantautora originaria de Tennessee, Taylor Swift proganizó la entrega de los premis de los MTV Music Awards.

La estadounidense conisguió, entre otros galardones, el premio al Mejor Vídeo del año por All Too Well.

La cantante se deshizo en elogios para con la fanaticada que le aclamaba y dijo:

"Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de este momento que, no hubiese sido posible hacer todo este corto si no fuera por ustedes, los fans".

A continuación, la artista aprovechó el momento para informar a sus fieles seguidores que, trabaja día con día para lanzar su último álbum el 21 de octubre a petición de todos sus fanáticos alrededor del mundo.

Te recomendamos leer:

Una vez terminada la gala de los MTV Muisc Awards, Taylor publicó en redes la que será la portada de su décimo álbum de estudio.