Taylor Swift anuncia video para la esperada versión de 10 minutos de 'All too well'

Estados Unidos.- Los fanáticos de Taylor Swift, apodados Swifties, han enloquecido durante este viernes, luego de que la cantante estadounidense anunciara a primera hora a través de Good morning America que su esperada versión de 10 minutos del tema 'All too well' contará con un video musical.

A través del programa matutino, Taylor dio a conocer un breve avance del cortometraje que contará la historia de aquella canción que se volvió todo un himno para sus fanáticos, donde revive su relación con el actor Jake Gyllenhaal, casi diez años mayor que ella.

En un primer adelanto oficial, Swift revela que será un cortometraje protagonizado por Sadie Sink, de Stranger Things, y Dylan O'Brien, de Teen Wolf, asimismo, la cantante formará parte del video, pues también es acreditada como parte del elenco.

Los fanáticos de Taylor Swift han enloquecido luego del anuncio y es que están más que emocionados por tener por primera vez un video de esta canción que llegó a tantos corazones y se ganó el reconocimiento del público, logrando colocarse como una de las favoritas de su largo repertorio.

El video será lanzado el próximo viernes 12 de noviembre, día en que también será lanzada la re-grabación del disco "Red", titulado ahora como "Red (Taylor's Version)", donde se podrán encontrar varias canciones inéditas y una versión larga de una de sus canciones.

'All too well' y su versión de diez minutos

'All too well' es, sin duda, una de las canciones más importantes de Taylor Swift; quien en un principio dio a conocer que la escribió en uno de los momentos más difíciles de su vida, ella declaró haberse sentado en un piano a componer y lo hizo sacando todo lo que en ese momento sentía.

Al final, terminó con una canción de diez minutos de duración que, por más que quiso, no pudo meter en un disco, así que decidió ajustarla y terminar por lanzar una versión de poco más de cinco minutos, un tema que se volvió historia.

Entonces, ahora que ha estado re-grabando cada uno de sus discos para volver a ser dueña de su música, sabe que es el momento indicado para revivir la historia completa, así que cumple con las peticiones de sus fanáticos y pronto podrán escucharla por primera vez en casi diez años.

Red, la versión original, se lanzó en 2012, hace casi diez años, este 2021 llegará Taylor's Version y los admiradores de Taylor Swift no podrían estar más felices, impacientes por escuchar las canciones con una voz más madura y una producción de lujo, así como canciones inéditas y demos antes lanzados.

Leer más: Mariana González presume elegantísimos vestidos de noche para esta temporada de otoño