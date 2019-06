Taylor Swift cuenta cómo ocurrió la reconciliación con Katy Perry

Taylor Swift expresó en un post en Instagram: "una comida feliz"; Katy Perry por su parte manifestó: "esta comida es libre de carne". Ambas usaban unos peculiares disfraces. Con estas palabras las cantantes daban a conocer que la mediática pelea que sostuvieron por varios años quedaba en el pasado.

Un momento épico se llevó a cabo en la cultura pop durante el estreno del video musical "You need to calm down", donde Taylor Swift tuvo muchísimos invitados pero sin duda alguna ninguno tan especial como Katy Perry.

En una entrevista para Breakfast Show de la BBC Radio 1, la cantante Taylor Swift contó cómo se llevó a cabo la reconciliación con Katy. “Hace tiempo que lo superamos, pero la primera vez que nos vimos en persona fue en una fiesta y resultó evidente muy rápido que todo había cambiado. Que ambas habíamos crecido y que habíamos madurado lo suficiente para no permitir que nos enfrentaran”.

"De pronto, volvimos a recordar cuánto tenemos en común: las dos llevamos tiempo en un punto muy bueno de nuestras vidas, y no sé si alguna de las dos pensamos que acabaríamos hablando públicamente de este tema", manifestó Taylor.

Resaltó que cuando comenzó a trabajar en el videoclip "You need to calm down", tuvo claro que Katy Perry era la persona indicada para representar el mensaje de celebración de la diversidad que deseaba transmitir a sus fanáticos.

Le envié un resumen muy largo de la trama del videoclip, me dijo que le encantaría que nosotras pudiéramos ser un símbolo de perdón y redención.

Taylor tuvo la brillante idea de que ambas se disfrazaran de hamburguesa y papas fritas, el complemento perfecto para que el mensaje de su nuevo video musical llegará claro a sus millones de fans.

La pelea entre las cantantes comenzó cuando Taylor estaba de gira entre los años 2012 y 2013 presentando su disco "Red". En su tour llevaba a tres bailarines Lockhart Brownlie, Scott Myrick y Leah Adler, que anteriormente habían bailado en la gira "California dreams" de Katy Perry, quien se pusó en contacto con ellos para ver si podían trabajar en la gira de su siguiente disco, "Prism".

Estaban interesados, pero tendrían que abandonar la gira de Taylor antes de acabar. Al hablar con el equipo sobre la situación, fueron despedidos.

En septiembre de 2014 Taylor Swift hablaba por primera vez del drama de sus bailarines, pero sin dar nunca el nombre de la que fuera su amiga, Katy Perry. En una entrevista con Rolling Stone manifestó: "durante años, nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no. Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se iba, y yo pensaba: '¿somos amigas o me acaba de soltar el insulto más cruel de toda mi vida?'".

Me hizo algo terrible. Pensé 'oh, somos enemigas'. ¡Y ni siquiera era por un hombre! tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera.

"Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”.

Desde ese momento comenzó una guerra de indirectas (muy directas) por ambas partes, que ya muchos conocen.