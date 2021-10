Taylor Swift desata furor al juntar a un grupo de modelos para iniciar un rodaje misterioso en su apartamento de NY

Estados Unidos.- Taylor Swift no para de salirse con la suya con sus proyectos secretos y en esta ocasión vuelve a desatar un caos en las redes sociales luego de que un equipo de grabación profesional se instalara en su apartamento en Nueva York.

La cantante estadounidense tiene a todos pendientes de cada uno de sus movimientos y uno de los más recientes fue acudir a su apartamento en la Gran Manzana, a donde supuestamente arribó un grupo de modelos profesionales, luego de los técnicos de grabación.

Luego de que se instalaran carpas debajo del lugar con equipos de producción un aviso de filmación apareció en la calle frente al apartamento de la cantante, revelando un rodaje programado para los días domingo 24 y lunes 25 de octubre desde las seis de la mañana.

El nombre del proyecto lleva como nombre "Acorn", que significa bellota en español y los Swifties ya comenzaron a hacer sus propias teorías, entre las que se destacó la grabación de un video musical para Red (Taylor's Version), su próximo disco regrabado.

Flashes profesionales también estuvieron presentes en el lugar y se pudieron ver a través de las ventanas, pero fue Olivia Benson, la gatita de Taylor Swift, quien confirmó que era un proyecto de la misma cantante y logró emocionar a muchos.

Taylor no se ha pronunciado al respecto, pero cabe mencionar que cada vez está más cerca el lanzamiento de su próxima regrabación. El 12 de noviembre se estrena el disco y su promoción ha arrancado, desatando rumores de que será como la promoción de un disco nuevo y no uno regrabado.

Será cuestión de esperar para saber si Taylor Swift tiene más sorpresas para sus fanáticos, que impacientes esperan su nueva música y hasta la imperdible versión de diez minutos de 'All too well', una de las canciones consideradas como una de las mejores de su carrera.