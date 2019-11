Taylor Swift desbanca a Michael Jackson en los AMA

Taylor Swift ha superado el récord de Michael Jackson en los American Music Awards 2019, llevándose a casa seis honores, incluido el artista del año y el artista de la década.

La estrella del pop, que entró al programa del domingo por la noche con 23 AMA, superó las 24 victorias del Rey del Pop en el programa votado por los fanáticos. Divagó en el escenario cuando ganó el premio final de la noche, artista del año, y agradeció reiteradamente a sus fanáticos por aparecer siempre, tanto en los buenos como en los malos momentos.

"Este año ha sido muy bueno, muy complicado, así que de parte de mi familia y de mí, muchas gracias por estar allí y cuidarnos", dijo Swift, quien ahora tiene 29 AMA.

Fue un asunto familiar en los AMA: el padre de Swift y su madre llorosa cantaron mientras la cantante interpretaba una mezcla de sus canciones exitosas, una actuación que Swift dijo en una publicación de redes sociales del 15 de noviembre que Scott Borchetta y Scooter pusieron en peligro. Braun, los dueños de sus grabaciones maestras.

No mencionó a los hombres durante sus discursos de aceptación en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, pero esto le agradeció a su nuevo sello por permitirle expresarse libremente como artista.

“Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y también me encanta mi sello discográfico, Universal and Republic. Monte Lipman, Lucian Grainge, gracias por ser tan generoso conmigo y permitirme hacer cualquier música que quiera hacer ", dijo Swift después de ganar el álbum favorito de pop / rock para" Lover ", su primer álbum no lanzado en la máquina Big Machine de Borchetta. Grupo de etiquetas. "Como compositor es tan emocionante para mí que puedo seguir haciendo eso".

Las otras victorias de Swift incluyen la artista femenina favorita de pop / rock, artista contemporánea favorita para adultos y el video musical favorito de "You Need to Calm Down".

Otros grandes ganadores en los AMA incluyeron a Khalid y BTS, ninguno de los dos asistió al espectáculo pero ganó tres premios.

Billie Eilish recogió dos premios: nuevo artista del año y artista alternativo favorito. También subió al escenario, rodeada de fuego, para interpretar su canción, "All the Good Girls Go to Hell".

Lizzo, quien fue nominada para tres honores pero se fue con las manos vacías, gritó a todo pulmón mientras interpretaba la balada "Jerome", una de varias canciones de su álbum que le valió ocho nominaciones a los Grammy.

Christina Aguilera fue una potencia vocal cuando subió al escenario junto a A Great Big World y el ícono del rock Ozzy Osbourne, quien se ha estado recuperando de una mala caída que tuvo lugar a principios de este año, fue un momento destacado cuando actuó con Post Malone y Travis Scott.

Shania Twain cerró la noche con una actuación memorable. Otras actuaciones nostálgicas incluyeron a Toni Braxton y Green Day.

Shawn Mendes y Camila Cabello calentaron el escenario mientras se paraban juntos mientras cantaban "Señorita", mirándose a los ojos mientras cantaban a veces con un micrófono. Incluso se frotaron las narices al final.

La pareja ganó la colaboración del año por su canción número 1. Otros ganadores incluyeron a Dan + Shay, Halsey y Lil Nas X. La nominada principal, Post Malone, se llevó a casa el álbum favorito de rap / hip-hip para "Hollywood's Bleeding" y Carrie Underwood estaba apropiadamente llorosa cuando ganó el álbum country favorito para "Cry Pretty".

"Ha sido un año maravilloso", dijo Underwood.

Selena Gomez inició los AMA cuando Swift y Halsey salieron de sus asientos para animar a su amigo. La cantante de R&B Ciara fue la anfitriona del programa, que se transmitió en vivo por ABC.