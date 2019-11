Taylor Swift estrena nuevo y romántico remix de Lover

La cantautora estadounidense, Taylor Swift, continúa haciéndose de grandes premios y destronando a grandes artistas, ahora la intérprete de All too well lanzó un segundo remix de Lover, su más reciente sencillo musical.

Taylor lanzó Lover (First dance remix), remezcla basada en los arreglos que la cantante presentó para cerrar su increíble presentación como artista de la década en los American Music Awards 2019, en donde triunfó al interpretar un increíble popurrí de sus más grandes éxitos en donde incluyó The Man, Love Story, I knew you were trouble, Blank Space, Shake it off junto a Halsey y Camila Cabello, y Lover.

La premiada como artista de la década por los AMAs, se llevó a casa seis galardones, incluyendo el premio ya mencionado y sobrepasó el récord que el Rey del Pop, Michael Jackson tenía con 24 galardones; Taylor ascendió a 28 premios y subiendo, convirtiéndose en la artista más premiada en los American Music Awards.

Esta nueva versión de la canción nos adentra a un mundo mucho más romántico que el que nos adentró con la canción en su versión original, pues con una sinfonía de orquesta romántica y una transición a un piano a capela, el tema queda muy distinto al original.

Justo después del lanzamiento de Lover, junto a Shawn Mendes, llega esta nueva versión, la cual fue del agrado de muchos de sus fanáticos, ya que consideraron que es un estilo muy romántico, muy a la Taylor de antes.

Tal parece que Taylor continuará cosechando éxito en su carrera, pese a ser una de las artistas más conocidas, talentosas y premiadas de la industria musical, la joven cantante continúa escribiendo música y grabando material, así lo reveló recientemente en su cuenta oficial de Instagram cuando se mostró dentro de un estudio de grabación.