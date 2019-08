Taylor Swift estrena vídeo y su nuevo álbum 'Lover'

A pocas horas de que Taylor Swift cerrara su presentación para Good Morning America en el Central Park de Nueva York, la cantante celebró el evento Taylor Swift-Lover's Lounge (Live) en YouTube.

"Taylor Swift-Lover's Lounge" fue una transmisión especial para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor, además, al finalizar el evento se estrenó el videclip de 'Lover' el segundo sencillo del álbum de la cantante.

A la transmisión acudieron algunos fanáticos exclusivamente seleccionados por la compañía de Taylor para realizar un Q&A íntimo donde la cantante respondió interesantes preguntas sobre su vida y su nuevo material discográfico.

Para hacer más íntima la reunión, la cantante de 29 años decidió leerle a sus Swifties algunas páginas de la versión deluxe del álbum, dichas páginas son copias del diario original que Swift ha escrito a lo largo de su vida.

Las versiones de lujo de 'Lover' serán cuatro, cada una con diferentes libros que plasman la intimidad de la interprete de 'All Too Well' con su diario y pensamientos.

"En el decimotercer año de mi carrera, quería hacer algo emocionante, retrospectivo y nostálgico" comentó Taylor antes de compartir lo que había escrito en su diario.

Además de sorprender a sus fanáticos con las lecturas personales de los diarios, Taylor invitó a Stella McCartney, una diseñadora de moda que colabora con la cantante en una muy especial colección para sus seguidores.

Las nuevas prendas de la colección estarán disponibles en The Lover Experience Taylor Swift Pop Up Shop, patrocinado por Capital One en Nueva York a partir de éste viernes.

Para finalizar, Taylor complació a sus Swifties con una hermosa presentación de su canción "The Archer" proveniente de su nuevo álbum ya disponible, entre lágrimas y emociones disfrutaron juntos de la interpretación de la cantante.

Pero esto no termina ahí, luego de finalizar con la transmisión especial, Tay lanzó su nuevo vídeo 'Lover', donde relata con diferente escenas las etapas del amor y la relación, con una hermosa letra y sonidos hizo llorar y emocionarse a más de uno.

La cereza del pastel de este gran día para Taylor y sus Swifties fue el lanzamiento mundial de su nuevo álbum titulado 'Lover', el cual cuenta con 18 canciones, el único de la cantante que alcanza esa gran cantidad, de las cuales sólo conocemos 4, aún 14 quedan por escuchar.

Taylor describió el álbum como un álbum hecho de amor, muy especial en su carrera, haciendo mención sobre una canción que fue muy difícil escribir, cantar y lanzar titulada 'Soon you'll get better', asegurando que las demás son muy especiales también, muy cercanas a su corazón.

'Lover' de Swift ya está disponible en todas las plataformas digitales para ser reproducido a nivel mundial.