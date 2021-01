Taylor Swift hizo sentir "viejo" a otro artista en una de sus canciones

Estados Unidos.- El cantante de country Tim McGraw no siempre quiso ser el nombre de la canción que bailas durante toda la noche.

La estrella del country repasó sus melodías esenciales esta semana con Apple Music Country y dijo que originalmente estaba "un poco preocupado" por el hecho de que Taylor Swift le diera su nombre a una pista de 2006, informa CNN.

"Pensé, ¿he llegado a esa edad ahora en la que están cantando canciones sobre mí?" McGraw, de 53 años, recordó. "¿Eso significa que me he saltado un poco el tiburón? ¿Todo sigue bien?

El cantante de "Humble and Kind" eventualmente lo miró de una manera diferente, en parte debido al origen de "Tim McGraw", del álbum debut homónimo de la cantante de la "fiebre del oro".

Me di cuenta de que alguien me había dicho que estaba en su clase de matemáticas de séptimo grado cuando escribió la canción, así que me hizo sentir un poco mejor porque ella era muy joven al escribirla, explicó McGraw, y señaló que no no lo deja sintiéndose "terriblemente viejo".