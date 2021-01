Taylor Swift, la mujer influyente más joven de 2020, según Forbes

México. Taylor Swift, cantante originaria de Pensilvania, se ubica en la lista de las 100 mujeres que tuvieron mayor influencia durante 2020, según la revista Forbes. Se convierte en la mujer influyente más joven del año pasado, se hace público en distintos portales de noticias.

Taylor Swift, cantante de temas como It's time to go y Love story, y quien dio a conocer recientemetne su nuevo tema Evermore, incluido en su novena producción discográfica, se ha convertido en una de las más famosas a nivel mundial y también seguidas en redes sociales.