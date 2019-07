Taylor Swift laza su nuevo sencillo "The Archer"

Con motivo de la promoción de su nuevo álbum "Lover", Taylor Swift lanzó un nuevo sencillo promocional titulado "The Archer" tema escrito totalmente por la cantante.

Lover, el nuevo trabajo discográfico de la interprete de 'Look what you made me do' estaría llegando el 23 de agosto del presente año.

El nuevo álbum estará compuesto de 18 temas, de los cuales apenas se conocen 3, ME! que fue el primer sencillo, éste en colaboración con Brendon Urie de Panic! At the disco y You Need To Calm Down en solitario y recientemente The Archer, un sencillo promocional del disco lanzado el día de hoy, martes 23 de julio.

El vídeo oficial de ME! fue lanzado el 25 de abril y cuenta con más de 242 millones de visitas hasta el momento, You Need To Calm Down, el segundo sencillo se lanzó el 17 de junio y tiene casi 91 millones de visitas hasta el día de hoy, y The Archer cuenta sólo con un vídeo sencillo, acompañado con la letra de la canción, cuenta con casi medio millón de vistas.

No hace mucho Taylor perdió el derechos de todos sus pasados álbumes a causa de la compra de la disquera con la que grabó esos álbumes por Scooter Braun.

Ahora Taylor no tiene el permiso, ni la autorización de presentar sus antiguas canciones de ninguna forma, deberá pagar por su uso y no recibir ningún tipo de crédito por estas.