Taylor Swift no da señales de vida y sus fans reaccionan desesperados

Estados Unidos. Taylor Swift se encuentra sin dar señales de vida y sus fans se encuentran realmente preocupados por ello. Según reporte en distintos portales de noticias, la famosa cantante, quien también es compositora y actriz, no se manifiesta en sus redes sociales desde hace ya más de un mes y por eso reaccionan preocupados. Taylor es originaria de Reading, Pensilvania, nació en diciembre de 1989 y también es filántropa.

Y es a través de redes sociales que los mismos fanáticos de Taylor Swift se ocupan de mandarle textos a través de los cuales le piden que les escriba algo y les haga saber cómo y dónde se encuentra. “We Miss You Taylor” ("Te extrañamos, Taylor"), es la frase principal que le dedican sus seguidores.

Y no solo eso, sino que también otros internautas y fans le dedican varios memes a Taylor, acerca de su "desaparición". Es bien sabido que la bella cantante de temas como "Love Story" y "Me!" es bastante celosa de su vida privada, por lo que pocas veces publica de ella en sus redes sociales. Además, esta no es la primera vez que se ausenta así, repentinamente.

En días pasados, en agencias de informació como EFE se hizo público que Taylor Swift pospondrá todos los conciertos que tenía previstos para este año hasta 2021 por la crisis del coronavirus. La cantante anunció la decisión, que afecta a fechas en Estados Unidos, Brasil y Europa, desde su perfil de Twitter, donde aseguró que "la seguridad y salud de sus seguidores es la prioridad principal".

Estoy muy triste por no poder verlos en concierto este año, pero sé que es la decisión correcta. Por favor, estén sanos y seguros. Los veré en el escenario tan pronto como pueda, pero ahora es importante cumplir con la cuarentena", tuiteó Swift.

Taylor fue nombrada artista de la década en los últimos American Music Awards y aseguró que todas las citas serán reprogramadas a lo largo de 2021, aunque desde el 1 de mayo ofrecerá la posibilidad de recuperar el dinero de las entradas a quien lo desee.

Swift, que iba a presentar en directo los temas de su último disco "Lover", ha sido noticia durante esta crisis sanitaria por entregar dinero a algunos "fans" que han perdido el empleo, en forma de donaciones por internet.

Taylor Swift, una mujer brillante en todos los aspectos

Taylor es una mujer afortunada, ya que desde muy joven comenzó a brillar en el mundo del espectáculo internacional y a llamar la atención como una gran promesa en el mundo musical. En 2006, cuando apenas tenía 17 años de edad, lanzó su álbum debut homónimo "Taylor Swift", el cual la estableció como una estrella en la música country.

Según Wikipedia, "Our Song", su tercer sencillo, la convirtió en la persona más joven en escribir temas sin ayuda de nadie e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Songs. Taylor se convirtió rápidamente en una de las artistas más vendedoras de todos los tiempos y también en una de las mejores compositoras más sobresalientes de su generación.

Taylor tiene una característica muy especial en sus composiciones, y esta es que son narrativas y en ellas plantea muchas situaciones por las que ha atravesado en el terreno sentimental, sobre todo. Tiene una manera muy peculiar de escribir y plasmar sus vivencias, cosa que les gusta mucho a sus fans.

Como compositora ha sido galardonada por la Nashville Songwriters Association y el Salón de la Fama de los Compositores. Taylor tiene muchos logros en su carrera artística, entre ellos, el haber recibido ya diez premios Grammy, un Emmy, 25 Billboard Music Awards, 30 American Music Awards, seis MTV Video Music Awards y once Country Music Association Awards.

Y por si fuera poco, se tiene reporte que hasta 2015 ha vendido más de 50 millones de álbumes y 150 millones de descargas digitales de sus sencillos; de esta manera, a Taylor se le reconoce como una de las artistas con mayores ventas discográficas del mundo.

