Taylor Swift olvida pleito con Braun y con gran concierto

En su primera aparición pública desde que descubrió que sus maestros estaban en manos de alguien a quien ella no le gusta, Taylor Swift no abordó directamente el tema, pero sí que hizo música de ese rico catálogo, incluidas canciones de su innovador álbum de segundo año para ella. Primer proyecto pop completo a su último título.

Sin embargo, hubo un momento en el que Swift pudo haber llamado a Scooter Braun y Scott Borchetta el miércoles por la noche cuando encabezó el Concierto de Día de Música de Amazon en la ciudad de Nueva York. Al cantar su canción final, el éxito "Shake It Off" fue muy fuerte cuando pronunció las palabras: "Mentirosos y las trampas sucias y sucias del mundo".

Algunos espectadores en las redes sociales sintieron que Swift estaba echando sombra, pero la estrella del pop pareció deshacerse del drama con una divertida y entretenida actuación que se produjo dos semanas después de que ella escribiera que estaba triste y que su catálogo de música ahora pertenece a Braun. , a quien ella acusa de someterla a años de acoso incesante y manipulador.

Los fanáticos de Swift eran tan ruidosos como siempre el miércoles, haciendo erupción antes de que ella subiera al escenario en el Hammerstein Ballroom, cantando su nombre minutos antes de que abriera su escenario con una colorida interpretación de la canción "¡YO!"

Cantó canciones de todos sus álbumes, excepto su debut homónimo de 2006 y "Speak Now" de 2010. Tocó su guitarra mientras cantaba "Delicate" de "reputación" y "Welcome to New York" de "1989" El cual ganó el Grammy por álbum del año. Recordó a la audiencia que era una ex cantante de country antes de interpretar "Love Story" de "Fearless", que también ganó el premio Grammy. Y ella movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras decía "Yo sabía que tenías problemas" de su álbum "Rojo".

Swift cantó su concierto "You Need to Calm Down" en vivo por primera vez en el evento, que también contó con las actuaciones de los cantantes SZA, Dua Lipa y Becky G. En la canción Swift se dirige a sus propios enemigos, pero también llama a los que atacan a los LGBTQ comunidad. Aparecerá en su nuevo álbum, "Lover", que se lanzará el 23 de agosto.

"Es realmente, una especie de, una carta de amor para amarse a sí mismo. Y creo que el amor es una cosa tan inspiradora sobre la que escribir ”, dijo sobre el próximo álbum. “El amor es complejidad. El amor es lucha. El amor es dolor. El amor es alegría. El amor es esperanza. El amor es igualdad ”.

La actriz ganadora del premio Emmy Jane Lynch organizó el evento, que incluyó clips de la programación de Amazon Prime entre actuaciones, desde "La maravillosa señora Maisel" hasta "Jack Ryan".