Taylor Swift priva a "Despacito" de récord histórico

La cantante estadounidense Taylor Swift privó hoy a Despacito, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, de romper el récord de popularidad de la lista Hot 100 de la revista Billboard en la cual se mantuvo en el tope durante 16 semanas consecutivas.

Taylor Swift lo ha conseguido con su nuevo tema Look What You Made Me Do, el primer sencillo de su nuevo álbum Reputation.

El tema, como se pronosticaba, se disparó desde la posición número 77, en la que debutó en agosto, para colocarse en el tope de la lista Hot 100.

Con este ascenso meteórico de Taylor Swift, la llamada "canción del verano" (Despacito), con coautoría del puertorriqueño Luis Fonsi y la cantautora panameña Erika Ender, bajó a la segunda posición en este listado.

Despacito también sufrió en la lista de Streaming Songs de Billboard ante Look What You Made Me Do, que se posicionó en el primer lugar con 84.4 millones de transmisiones en Estados Unidos para la última semana de agosto.

Con esto, Taylor Swift sobrepasó los 69,6 millones con los que Despacito (que ahora ocupa el tercer lugar en esa lista) alcanzó su punto máximo el 17 de junio.

No obstante, a pesar de estas "derrotas" el famoso tema Despacito se retira del primer lugar de Hot 100 con honores, pues (al menos mientras Taylor Swift no lo supere) tiene la distinción de haber roto el récord de 16 semanas consecutivas en el tope de la lista Hot 100, alcanzado por Mariah Carey y Boyz II Men en 1995-1996 con One Sweet Day.

Anteriormente había sobrepasado el récord que el dúo español Los Del Río sentó en 1996 con La Macarena, que se mantuvo 14 semanas consecutivas en el tope de Hot 100, siendo la primera canción en español que lo logró.

"Es algo que me llena de orgullo, no solo por ser un hecho histórico para la música latina, sino también porque se logró con un tema en español", decía Fonsi en declaraciones recientes a Efe.

This is historic for Latin Music! Thank you guys for all your support... feeling very blessed right now Gracias @daddyyankee, @justinbieber #Despacito #MakingHistory @billboard Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 11:54 PDT

Hasta el momento, el vídeo ha superado los 3.580 millones de reproducciones, el más visto en la historia de esa plataforma, un récord que Gangnam Style, de PSY, sostuvo durante varios años, hasta ser destronado por Wiz Khalifa y Charlie Puth con el vídeo de See You Again, y luego por Despacito.

Con información de EFE