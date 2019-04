La famosa cantante Taylor Swift publica en Instagram misteriosos mensajes y sus fans se alarman ante ellos. La estrella del pop ha creado un halo de misterio en torno a su próximo proyecto con varias publicaciones en sus redes sociales, desde hace ya varios días.

Taylor Swift publica en Instagram gatitos, joyas, corazones y manos, entre otras cosas. Predominan los colores pastel y van acompañadas esas imágenes de un número: 4.26. Seguramente esa es la fecha en que la cantante revelará por qué tanto misterio.

Mientras se llega la fecha indicada, Taylor Swift deja con la duda a sus fans en todo el mundo si se tratará de un nuevo álbum, una película o un evento en Beverly Hills. Solo ella lo sabe y ha sido bastante discreta para concebir el proyecto que sea, porque nadie se imagina de lo que se trata.

El día 16 de abril comenzó a hacer públicas imágenes en su cuenta de Instagram, todas ellas con un mismo patrón artístico que hizo levantar las sospechas entre sus fans sobre que algo nuevo se acercaba.

Según comentarios y conclusiones de los fans de Taylor Swift, el 26 de abril será la fecha en que de a conocer en todo el mundo su nueva producción musical. Según la estética de dichas imágenes, podríamos estar ante un álbum mucho más optimista, a diferencia de lo que ocurrió con el lanzamiento de Reputation en 2017.

Su último disco, con temas como What you made me do, se encontraba muy lejos de un estilo protagonizado por colores pastel.