Taylor Swift recibirá premio de artista de la década en los AMAs

Taylor Swift será premiada como la artista de la década en la próxima entrega de los American Music Awards (AMAs), ceremonia que se llevará a cabo el 24 de noviembre.

Dick Clark Productions hizo el anunció de que la cantante será homenajeada en la edición 2019 de los premios estadounidenses, los cuales serán transmitidos en vivo desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles por ABC.

En dicha premiación, Taylor podría sobrepasar el récord del Rey del Pop, Michael Jackson, quien cuenta con 24 AMAs, sólo uno más que Swift, quien cuenta con 23 trofeos, siendo la artista más premiada que nadie esta última década.

Cabe resaltar que la intérprete de All too well está nominada a cinco categorías: artista del año, video musical favorito, artista femenina favorita, pop/rock, álbum favorito y artista adulto contemporáneo.

Para celebrar su cerrera, Taylor Swift subiría al escenario para interpretar algunos de sus más grandes éxitos frente a cientos asistentes y millones de televidentes.

Además de Swift, artistas como Ariana Grande, Drake, Halsey y Lady Gaga están nominados a importantes categorías de la premiación.

En el contexto del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Lover, Taylor reveló que está planeando regrabar todos sus álbumes para poder tener los derechos de su música, esto después de que Scooter Braun comprará Big Machine Label Group, compañía que es dueño de todos los materiales de la cantante, excepto Lover.

La exitosa cantante busca recuperar el control sobre su música y por ello ha decidido tomar esta medida para poder seguir cantando su música sin tener que enfrentar demandas legales por parte de Big Machine.