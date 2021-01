Taylor Swift recorre Londres con su novio Joe Alwin y crecen juntos como pareja

México. La famosa cantante Taylor Swift y el actor, modelo y también cantante Joe Alwin, quienes llevan alrededor de cuatro años juntos, crecen como pareja y por ahora recorren Londres juntos, cuenta una fuente anónima al medio Entertainment Tonight, además revela también que están más unidos que nunca y el amor que sienten el uno por el otro puede verse en sus caras.

Taylor Swift y Joe Alwyn, en medio de la pandemia, han estado más juntos y unidos que nunca y es en Londres, Inglaterra, donde han decidido pasarla, así que es muy común que se les pueda ver recorriendo dicho lugar algunas veces solos y otras acompañados por una o dos personas más.

Taylor cada vez está más y más cómoda con Joe en público y dejando a los fans entrar en su romance de la misma forma que ella sienta que está también protegiéndolo. Ella quiere muchísimo a Joe y no está tratando de esconder la relación, pero quiere dejar los detalles para la privado”, menciona la fuente.

Profesionalmente la pareja también ha estado trabajando junta, de hecho Joe hizo lo suyo para que Folklore, uno de los recientes temas de Taylor naciera y se convirtiera en un éxito. Juntos han escrito muchas canciones; Betty Cardigan y Exile son algunas de ellas.

Están juntos a largo plazo y totalmente ven un futuro juntos. No necesitan la alabanza o la atención de fuera, se sienten completos simplemente estando juntos y creciendo como pareja”, también recalca la misma fuente a Entertainment Tonight.

También en días pasados se publicó que Joe Alwin ya convive más con con la familia de Taylor, y en parte se debe a la condición de salud de la señora, puesto que ha estado delicada y la ha pasado muy de cerca con ella al pendiente de lo que pueda ocupar, pero más que eso el apoyo moral es lo que les está brindando.

Taylor, cantante de temas como Me y Love story, lleva una relación de años con Joe Alwyn y es poco afecta a colocar en sus redes sociales imágenes suyas al lado de él, pero los paparazzis los han captado juntos en varias ocasiones.

Una fuente compartió con E! News que Taylor y Joe pasaron Año Nuevo con la familia de él en Inglaterra y ha estado allí desde las últimas semanas. "Ella va y viene entre Nashville e Inglaterra pasando tiempo con su familia y con la familia de Joe. Caminan por el vecindario y hacen caminatas para tomar aire fresco”, dijo la fuente.

Taylor y Joe están más unidos que nunca y jamás han compartido públicamente cómo fue que en realidad se conocieron, pero hay quienes mencionan que habría sucedido durante un concierto de Kings of Leon que se llevó a cabo en secreto el 12 de octubre de 2016.

Y varias veces han sido fotografiados juntos, en una ocasión fueorn vistos caminando por las calles de Nueva York, justo afuera del apartamento de Swift, y en otra de ellas sentados en un balcón de Nashville, según comenta Elle.com.

Taylor Swift lanzó en 2006 su álbum debut homónimo Taylor Swift y tras darlo a conocer y tener éxito con su tema Our song, se convirtió en la cantante más joven en escribir temas sin ayuda de nadie e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Songs

Desde entonces el éxito le ha sonreído y su fama ya es mundial. Otros temas que ha posicionado en el gusto del público son Love story y You belong with me.

Respecto a Joe, su novio, este tiene por nombre completo Joseph Matthew Alwyn y es originario de Londres, Inglaterra (1991); es actor, modelo y compositor, y según información en su biografía, realizó su debut en la película Billy Lynn's Long Halftime Walk y desde entonces adquirió fama mundial.

Pero ha tenido otras destacadas actuaciones en la pantalla grande. Por ejemplo, en 2017 formó parte de la película The Sense of an Ending, protagonizada por Charlotte Rampling y en 2018 en las película La favorita y en Mary Queen of Scots, Operation Finale, y Boy Erased.