Estados Unidos.- Siguiendo las dinámicas de lanzamiento de sus re-grabaciones, la cantante estadounidense Taylor Swift ha hecho pensar e investigar a sus fanáticos para descubrir los detalles de su próximo lanzamiento, que será "Red (Taylor's Version).

La artista multipremiada por los Grammys reapareció en redes sociales para dar más detalles sobre el siguiente lanzamiento de su discografía y emocionó al máximo a sus fanáticos, los llamados Swifties, revelando el tracklist de su próximo material discográfico.

A través de sus redes sociales publicó un video en el que se ve el famoso "Vault", la bóveda en donde están guardadas con bastante seguridad sus canciones inéditas que serán incluidas en los próximos discos de cada era. Se trata de temas que no llegaron al corte final de cada uno de los discos anteriormente lanzados.

Ahora, en tonos rojos y con hojas de otoño cayendo por todos lados, Taylor Swift utilizó letras para que sus fanáticos descifraran de nuevo las canciones inéditas y de inmediato lo lograron, encontrando colaboraciones con estrellas como Ed Sheeran, Phoebe Bridgers y Chris Apleton.

Taylor Swift revela detalles de su próxima re-grabación, "Red (Taylor's Version)

Según anunció, "Red (Taylor's Version)" incluirá 30 canciones, una de estas será de una duración de diez minutos; 'All too well', que se coloca como una de sus mejores canciones, que fue lanzada en una versión de cinco minutos de manera oficial, pero su duración total era de nada más y nada menos que 22 minutos. Además, habrá nueve canciones de la bóveda, es decir, nunca antes escuchadas.

Leer más: Así fue la fiesta de cumpleaños de Marlene Favela llena de glamour

Confirmando los detalles del tracklist, Taylor Swift compartió a través de Twitter la lista oficial de canciones, donde habrá temas como 'Ronan', 'Better man', 'The moment I knew' y 'Come back... be here'. "Red (Taylor's Version) se lanzará el 29 de noviembre y ya está listo para pre-ordenarse en línea.