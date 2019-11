Taylor Swift tras problema podría cancelar presentación en AMA

Taylor Swift dijo el jueves que es posible que no se presente en los American Music Awards y que tenga que posponer otros proyectos, incluido un próximo documental de Netflix, porque los hombres que poseen sus viejas grabaciones no le permitirán tocar sus canciones.

"En este momento, mi actuación en los AMA, el documental de Netflix y cualquier otro evento grabado que planeo jugar hasta noviembre de 2020 son un signo de interrogación", dijo Swift en Twitter e Instagram.

Swift dijo que había planeado tocar una mezcla de sus éxitos cuando fue nombrada Artista de la Década en los American Music Awards el 24 de noviembre, pero los hombres que poseen la música, Scooter Braun y Scott Borchetta, consideran ilegal la actuación televisiva.

“Solo quiero poder interpretar MI PROPIA música. Eso es todo ", dijo Swift. "He tratado de resolver esto de forma privada a través de mi equipo, pero no he podido resolver nada".

Big Machine Label Group dijo en un comunicado el viernes que "en ningún momento dijimos que Taylor no podía actuar en los AMA o bloquear su especial de Netflix". De hecho, no tenemos el derecho de evitar que actúe en vivo en cualquier lugar ".

La cantante y compositora de 29 años habló en voz alta contra sus viejas grabaciones maestras que cayeron en manos del gerente musical Braun, quien las compró adquiriendo el grupo Big Machine Label de Borchetta en junio. Swift ha utilizado la venta y sus secuelas para defender públicamente los derechos de los artistas y promover una disputa con los dos hombres.

Swift dijo en las publicaciones que Borchetta le ha dicho que permitirá que los proyectos continúen si ella deja de planear grabar versiones originales de sus canciones más antiguas el próximo año, lo que Swift dice que planea hacer y tiene el derecho legal de hacerlo, y si ella detiene su basura pública de los dos hombres.

"El mensaje que me envían es muy claro", dijo Swift. Básicamente, sé una buena niña y cállate. O serás castigado ".

No se devolvió un mensaje en busca de comentarios de los AMA.

Swift llamó a su legión de fanáticos a presionar a Braun y Borchetta para permitir que su actuación y otros proyectos avancen.

Eso encendió las redes sociales, con los hashtags "IStandWithTaylor" y "FreeTaylor" en tendencia en todo el mundo en Twitter.

Big Machine Label Group respondió que Swift le debe millones de dólares y ha creado una narrativa que "no existe". Big Machine también criticó a Swift por alistar a sus fanáticos y le pidió que entablara una "conversación directa y honesta".

Tree Paine, publicista de Swift, respondió a la declaración de Big Machine el viernes por la mañana diciendo en una publicación de Twitter que la etiqueta no había aceptado emitir licencias de sus grabaciones para el documental de Netflix y Borchetta negó la solicitud de los AMA.

"Por último, Big Machine está tratando de desviar y ganar dinero con esto diciendo que se lo debe, pero un auditor profesional e independiente ha determinado que Big Machine le debe a Taylor $ 7.9 millones de dólares en regalías no pagadas durante varios años", escribió Paine.

Taylor también instó a sus colegas artistas, algunos de los cuales incluyen a Ariana Grande y Justin Bieber, administrados por Braun, a hablar y hablar con él.

Swift dijo que está pidiendo especialmente ayuda al Grupo Carlyle, la firma de capital privado que financió la venta.

El documental de Netflix, que ha narrado los últimos años de su vida, no fue anunciado previamente.

"Esta no es la forma en que planeé contarte esta noticia", dijo Swift.