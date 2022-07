Taylor Swift y Joe Alwyn: ¿cómo se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos?

En el otoño de aquel año, Taylor Swift y Joe Alwyn comenzaron a salir y al primer evento que asistieron juntos, fue al after party de un concierto de "Kings of Leon" en Nueva York. Desde entonces, se han mantenido juntos y ahora, han surgido los rumores de que la pareja estaría lista para dar el siguiente paso en su relación.

Hasta el momento ninguno de los dos ha manifestado algo al respecto y seguramente no lo harán, pues desde que comenzaron a salir, han mantenido su romance alejado de los reflectores. No hay fotografías juntos en redes sociales, solo las imágenes que logran captar los paparazzi.

Según publicó The Sun, Taylor Swift y Joe Alwyn compartieron esta grandiosa noticia con sus familiares y amigos más cercanos. "Taylor y Joe son muy felices, están muy, muy enamorados", dijo una fuente al tabloide antes mencionado. Asimismo, se dio a conocer que la pareja se habría comprometido hace unos meses, pero fue en días recientes que esta noticia salió a la luz pública .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.