Taylor Swift y la conductora Ina Garten comparten algo más que una linda amistad

Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift y la conductora Ina Garten, se reunieron hace algunos años para realizar la edición de julio y agosto de la revista Food Network en el año 2014, en donde cocinaron e intercambiaron algunas anécdotas. Luego de que ambas celebridades compartieran el gusto por la cocina, se dieron cuenta que tenían algo más en común.

Fue la intérprete de "Willow", quien viajó a los Hamptons con su madre Andrea y su hermano Austin, donde la pasaron más que bien, pues al llegar, fueron recibidos con pan caliente de dátiles y café, mientras Garten y Swift ponían manos a la obra para preparar un delicioso pescado asado con mostaza, además de una receta de postre Pavlova.

En el transcurso del viaje, Taylor Swift e Ian Garten tuvieron la oportunidad de platicar y hablar sobre cómo a ambas les molesta que la gente no quiera comer. "Cocinaré para estos chicos y dirán: 'Estoy a dieta'", dijo Taylor Swift en la revista. "Estoy como, 'no puedo pasar el rato contigo".

Por su parte, Garten estuvo de acuerdo con la opinión de la cantante, y platicó una anécdota de una ocasión en que invitó a cenar a una persona y esta estaba indispuesta, acción que le provocó un profundo disgusto. No obstante, la invitada tomó whisky sour para aligerar los malos recuerdos.

La bebida ocasión que rápidamente pasaran a una 'hora feliz', después de que la artista juvenil dijera: "Oh, nunca he tomado un whisky sour". Sin embargo, eso no fue ningún problema para la 'Barefoot Contessa', quien de inmediato le puso remedio a esa situación al sacar la botella del refrigerador. A su vez, Taylor invitó al resto de sus familiares a tomar junto con ellas.

Cabe mencionar que Ian Garten es fanática de la música de la rubia, tal como lo demostró en una entrevista del año pasado con Katie Couric, en la cual, la cocinera no tenía más que cosas hermosas que decir sobre el álbum "Folklore" de la estadounidense. (Taylor Swift es eliminada del icónico mural del country de Nashville).

En el margen de la entrevista, los invitados tuvieron oportunidad de realizar algunas preguntas a Garten y fue ahí donde uno de los fans preguntó si ya había escuchado el más reciente álbum, en aquel entonces, de Taylor Swift, a lo que ella respondió: "¿No es increíble? Ella es tan, tan inteligente y lo extraordinario de ella es que sigue su propio consejo".