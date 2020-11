Taylor Swift y su evolución musical a lo largo de los años

Estados Unidos.- Hoy parece muy lejano el año 2006, aquel año en que la cantante Taylor Swift lanzaba al mercado su primer álbum Taylor Swift,con el cual se convirtió en toda una estrella en el genero country. El disco incluía cinco canciones: Our Song, Should've Said No, Hot Country Songs, Tim McGraw y Teardrops on My Guitar», todas escritas durante su primer año de preparatoria. Del disco Taylor Swift a Folklore, hay y 14 años y 6 materiales discográficos de por medio, ¿cómo ha evolucionado la cantante oriunda de Pensilvania?

El primer álbum de Taylor, escrito cuando solo tenía 17 años, la llevó a recibir una nominación en los Grammys del año 20008 a mejor artista nuevo. Además, su sencillo Our Song la hizo la persona más joven en escribir temas sin recibir ayuda de nadie.

El mismo año en el que estuvo nominada a los Grammys, Swift lanza su segundo álbum Fearless, el cual debutó en el puesto número 1 de Billboard 200 y en Top Country Álbums. Hasta la fecha se han vendido un total de 19.100.000 millones de copias a nivel mundial. Esta vez incluyó 1 canción más que su antecesor: Love Story, White Horse, You Belong with Me, Fifteen, Fearless.

Cabe destacar que Love Story fue la primer canción de la cantante que logró posicionarse como número 1 a nivel internacional. Además, Love story es la cuarta canción mejor vendida digitalmente descargada por una artista femenina. Con Fearless Taylor se llevó los premios de los American Music Awards (AMA), Country Music Association Award (CMA) y el Grammy.

Posteriormente, dos años después, en el 2010 lanza Speak Now, su tercera producción discográfica. Según la misma Taylor, Speak Now es una continuación a Fearless y además lo describió como un álbum conceptual suelto sobre confesiones. Al igual que su segundo álbum este incluye 6 canciones: Mine, Back to December, Mean, The Story of Us, Sparks Fly, Ours.

Cabe mencionar que en esta producción Taylor se aleja un poco de sus sonidos country pop para adentrarse más al rock, con ciertos rasgos de pop punk, bluegrass, pop rock y soft rock. En el trata tópicos como el perdón, el desamor, el romance y el amor.

En la entrega número 54 de los premios Grammy, Speak Now recibió tres nominaciones, incluida una para mejor álbum de country; su tercer sencillo, Mean, ganó premios Grammy a la mejor canción country y mejor interpretación de country solista. El álbum obtuvo criticas mayoritariamente positivas por parte de los expertos en la materia. Según Metratic, la producción discográfica recibió un puntaje de 77 puntos sobre 100 de acuerdo a 20 reseñas de profesionales.

Dos años después, Taylor Swift saca su cuarto álbum titulado Red, al cual le suma una canción más que a Speak Now: We Are Never Ever Getting Back Together, Begin Again, I Knew You Were Trouble, 22, Red, Everything Has Changed y The Last Time.

En este album, la cantante de 30 años sumó más géneros musicales a sus canciones, entre ellas, el country contemporáneo y el teen pop, giro que fue elogiado por diversos críticos de la música, comparando su estilo incluso con la cantante Shania Twaian. Al igual que el anterior, Red recibió una calificación de 77 sobre 100.

A nivel comercial, Red alcanzó el puesto 1 en ocho países y logró posicionarse como los 10 más vendidos en 11 naciones. En Estados Unidos, vendió solamente en su primer semana nada más y nada menos que 1 millón 208 mil copias, lo que lo convirtió en el segundo álbum de una artista femenina con más ventas en su semana de lanzamiento, solo por debajo de Oops!... I Did It Again de Britney Spears. Con Red, Swift ganó el premio a mejor álbum del Billboard 200 y mejor álbum country en los Billboard Music Awards de 2013.

Luego de Red llegó 1989 en el 2014, su quinto álbum y en el cual se alejó más del country para adentrarse muchos más en el pop. En su semana debut el disco vendió 1 millón 280 mil copias, lo cual hizo que Taylor se convirtiera en la primera y única artista en tener tres álbumes con ventas superiores al millón de copias en una semana.

1989 incluye los sencillos: Shake It Off, Blank Space, Style. Bad Blood, Wildest Dreams, Out of the Woods y New Romantics. 1989 presenta música más electrónica, voces de fondo procesadas, percusiones y sintetizadores. En este año, 1989 fue enlistado en la revista Rolling Stone en la posición número 393 de entre los 500 mejores discos de todos los tiempos.

Por otro lado, en 2017 saca su producción musical Reputation, que vienen siendo su sexto álbum de estudio. En este la cantante pensilvana habla sobre su verdadera reptación, rechazando a la prensa y a la critica. Además, es un álbum calificado como "oscuro". De acuerdo con Nielsen SoundScan, reputation vendió 1.216 millones de copias en los Estados Unidos durante su primera semana, lo cual lo convierte en el álbum más vendido de 2017 en el país y a nivel internacional.

En Reputation se pueden apreciar diversos géneros musicales. De acuerdo con la propia Taylor, este tiene pop, electrónica, industrial pop y cuanta con elementos de tropical house, trap music y dustep. El sexto álbum de Switf recibió una calificación de 71 sobre 100 en Metatric esto de acuerdo a 28 reseñas criticas. Reputation incluye las canciones Look What You Made Me Do, ...Ready for it, End Game y Delicate.

En el 2019, Taylor Swift saca al mercado su séptimo álbum Lover. La propia Swift describió el álbum como "una carta de amor para amarse a sí mismo". En esta producción se puede distinguir géneros como el synth-pop, pop, pop rock, electropop y con pequeños toques de country, bubblegum pop, funk, R&B, indie pop, pop punk y dream pop.

Lover recibió una nominación para Mejor Álbum de Pop Vocal en los Premios Grammy de 2020, con la que Swift recibió su tercera nominación consecutiva. Lover fue el álbum discográfico más vendido en 2019 en los Estados Unidos, vendiendo un total de 3 millones 200 mil copias.

Lover incluye los sencillos: Me!, colaboración con Brendon Urie de Panic! at the Disco, You Need to Calm Down, Lover y The Man. El séptimo álbum de Swift recibió, en general criticas positivas. En Metatric, Lover tuvo un puntaje de 79 sobre 100 de acuerdo a 26 criticas.

Por último, en julio de 2020 Taylor Swift lanzó Folklore, su octavo álbum, mismo que fue grabado durante su confinamiento por la contingencia sanitaria de Covid-19. Folklore cuenta con 4 canciones: Cardigan, Exile, Betty y The 1. En este Swift incorpora los géneros rock alternativo, indie folk, electro-folk y chamber pop.

Este es la producción discográfica de Swift con mayor recepción positiva por parte de la critica, ya que recibió una calificación de 88 sobre 100 cotejadas 27 reseñas. Los críticos lo calificaron como el mejor álbum de Taylor Swift hasta el momento.