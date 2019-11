Taylor Swift y su gran noche en los American Music Awards 2019

Los Ángeles, California.- Taylor Swift regresó a los American Music Awards en medio de la polémica con su antiguo sello discográfico. La cantante estadounidense fue la gran ganadora de la noche, pronunció una serie de apasionados discursos y actuaciones mientras desafiaba al sello discográfico que se apoderó de gran parte de su repertorio musical.

Taylor Swift culminó la noche logrando una histórica victoria número 25 en los American Music Awards, rompiendo un récord establecido por Michael Jackson. La intérprete arrasó con cinco premios, incluyendo Artista del año; ganó dos honores durante la gala televisada en vivo y tres más fuera de cámaras, superando las 24 victorias del fallecido Rey del Pop. Además fue homenajeada como Artista de la década.

Taylor Swift en su paso por la alfombra roja de los American Music Awards. Foto: Nina Prommer / EFE

Antes de recibir el galardón como Arista de la década, Taylor interpretó un popurrí de sus éxitos en una actuación que, según había dicho el 15 de noviembre en sus redes sociales, estaba en riesgo debido a Scott Borchetta y Scooter Braun, los propietarios de sus masters. No los mencionó durante sus discursos de aceptación en el Teatro Microsoft, pero sí le agradeció a su nueva disquera por permitirle expresarse libremente como artista.

Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y realmente me encanta mi sello discográfico, Universal y Republic. Monte Lipman, Lucian Grange, gracias por ser tan generosos conmigo y permitirme hacer la música que yo quiera.

"Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo eso, y estoy muy emocionada de actuar para todos ustedes más tarde", expresó.

Taylor Swift vivió una de las mejores noches de su carrera artística. Foto: Chris Pizzello / AP

Su actuación fue bien recibida. Selena Gomez, Kesha, Ella Mai y los padres de Taylor Swift estuvieron entre los miembros de la audiencia que cantaron y bailaron mientras la estrella pop interpretaba "Blank space", "Love story", "I knew you were trouble" y "Shake it off", esta última acompañada por Halsey y Camila Cabello.

Tocó el piano para cerrar con "Lover" mientras los bailarines Misty Copeland y Craig Hall danzaban al fondo.

Taylor Swift ofreció una fabuloso performance. Foto: Chris Pizzello / AP

Antes de la actuación, fue aclamada por la leyenda de la composición Carole King, quien elogió a Taylor como cantante, compositora e intérprete. "Es raro ver todos esos talentos en una sola persona, pero eso define a Taylor Swift", expresó Carole King.

Ella es una de las únicas artistas pop modernas cuyo nombre aparece como la única compositora en las letras de sus canciones.

Taylor Swift aseguró que este 2019 ha sido muy bueno y complicado a la vez.

El último año de mi vida ha tenido algunos de los mejores momentos de mi vida y algunas de las cosas más difíciles de mi vida que no han sido públicas.

"Quiero agradecer a los fanáticos por ser algo constante en mi vida, este año fue bueno pero realmente complicado. En nombre de mí, mi familia, gracias por estar allí y por su cariño".