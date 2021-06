"Te amo toda la vida": Así felicita Kim Kardashian a Kanye West en su cumpleaños

Estados Unidos.- Sin perder la costumbre de siempre causar impacto, la socialité Kim Kardashian sorprendió a todos al compartir una fotografía al lado de su exesposo Kanye West y sus hijos, desatando todo tipo de dudas entre sus seguidores y colegas de trabajo.

Resulta que este martes 08 de junio, Kanye West cumple 44 años y Kardashian no evitó felicitarlo por esto. Aunque muchos creerían que no lo haría, sorprendió al compartir una fotografía en donde se le ve a la familia casi completa en un vuelo privado y dedicando un tierno mensaje.

"Feliz cumpleaños. Te amo toda la vida", fueron las palabras que utilizó Kim en la descripción de la fotografía, que en dos horas ha sobre pasado los dos millones de me gustas, desatando reacciones en las redes sociales, donde se preguntan si habrán regresado.

Los comentarios de la familia Kardashian-Jenner, colegas de trabajo, amigos y seguidores no se han hecho esperar en la publicación de Kim Kardashian, muchos se cuestionan qué sucedió, pero otros saben que a final de cuentas es el padre de sus hijos y la persona con la que compartió gran parte de su vida y, sin dudarlo, los mejores momentos.

La publicación pone en duda a la mayoría, pues se ha vivido una fuerte polémica en los últimos meses, esto después de que se diera a conocer que los problemas matrimoniales habían iniciado y que también los planes de divorcio, supuestamente la pareja ya estaría separada, pero compartiendo la custodia de sus cuatro hijos; North, Saint, Chicago y Psalm West.

Pero es bien sabido, por la empresaria misma, quienes la rodean y por el reality show Keeping up with the Kardashians que ella no toma ningún rencor en contra de sus exparejas, al contrario, continúa en contacto con ellas y prefiere "llevar la fiesta en paz".

Kim Kardashian no sólo hizo esta publicación en su perfil de Instagram de Kanye West, sino también tomó algunas fotografías del pasado del rapero y las compartió a través de historias de la plataforma, todo en medio de la campaña publicitaria de su nueva colección de SKIMS, una versión camuflaje que recién anunció.