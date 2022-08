"Te amo y eso NUNCA cambiará"; Nerea publica conmovedor video a meses de la muerte de Octavio Ocaña

Ciudad de México.- Aunque han pasado 9 meses desde la sensible partida del actor de televisión Octavio Ocaña, Nerea Godínez prometida del icono de la pantalla chica compartió un conmovedor video en el que plasmo sus más profundos sentimientos y el dolor que pese al tiempo aun no ha sanado.

Fue a través de redes sociales que la prometida de famoso Benito de Vecinos compartió un video que hizo empatía con miles de internautas que entendieron el duelo por el que pasa Nerea Godínez.

"9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira... por qué tú?... porque yo?... por qué nosotros? .... Te necesito más que nunca", escribió quien fuera la novia Octavio Ocaña.

La joven también mencionó que todo este alud de emociones la ha llevado no sentir nada, como si su "alma atuviera muerta", ya que desde que murió el actor "nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado".

"Solo sé que Te amo y que eso NUNCA va a cambiar ni un poco", finalizó Nerea Godínez en su publicación.

Mientras tanto en el video se pueden apreciar diversos momentos que la joven pasó con el fallecido Octavio Ocaña, en los cuales destaca la alegría, amor y simpatía que caracterizaba al actor.

También te puede interesar

Nerea también mostró algunas fotografías con un muñeco de estambre que simboliza a Octavio Ocaña. Cabe recordar que el actor murió el pasado 29 de octubre de 2021 luego de recibir un balazo en la cabeza tras una persecución policíaca en el Estado de México.