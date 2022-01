"Te amo y te extrañaré"; Fallece Christopher hermano de Denisse Franco la exreina de belleza

Culiacán, Sinaloa.- Durante la madrugada del domingo 16 de enero, Christopher, hermano de la exreina de belleza Denisse Franco perdió la vida tras accidentarse en su vehículo en la ciudad de Culiacán, dejando un inmenso dolor de la familia Franco Piña.

Fue a través de redes sociales que la ganadora de Nuestra Belleza México 2017 y representante del certamen Miss Universo del mismo año lamentó a través de redes sociales la sensible partida de su hermano menor quien murió el mismo día de su cumpleaños.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida, me desperté con una terrible noticia, mi hermanito ya no está... me dejas un vacío enorme que nada podrá llenar... Espero desde arriba veas como cumplo lo que un día te conté y lo celebres conmigo, te amo y te extrañaré", escribió Denisse Franco en una historia de Instagram.

La exreina de belleza lamenó el fallecimiento de su hermano menor/ Captura de pantalla

En diversas publicaciones compartidas por la exreina de belleza mostró algunas imágenes junto a su hermano menor. En las fotografías se puede apreciar el gran amor que le tiene, pues como señaló en sus historias de Instagram, espera que en donde este, pueda verla como logra y cumplir sus metas que un día le prometió haría realidad.

Según se reveló, Christopher hermano de la exreina de belleza, fue el joven que perdió la vida tras ser ingresado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Culiacán esto luego de que chocará contra un árbol frente al Palacio de Gobierno en las primeras horas de la madrugada del domingo.