Te amo y te necesito: Alejandra Guzmán a Frida Sofía

Una vez más, Alejandra Guzmán y Frida Sofía están en el ojo del huracán, pues ahora es 'La Guzmán' quien habló de su hija y al borde del llanto imploró un abrazo de su primogénita.

El pasado 9 de septiembre salió a la luz una intima entrevista que Alejandra tuvo junto a Rodner Figueroa para el programa 'Al Rojo Vivo', en donde la cantante entre lágrimas explicó el escándalo con su hija y su postura ante la polémica situación.

Tras unos largos meses, Guzmán asegura "vivir en una pesadilla". Pues su hija, la cantante Frida Sofía, la acusó de haberse acostado con uno de sus exnovios, lo que desencadenó fuertes criticas y opiniones divididas con las cantantes.

"Ha sido muy duro recibir esos juicios, yo la amo sobre todas las cosas" dijo Ale al ser cuestionada sobre lo que más le ha dolido de esta situación.

La cantante acepta que no tiene tiempo para ella: "Me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá le faltó tiempo para mí".

El reportero cuestionó a la cantante sobre las veces que sinceramente se acostó, pero antes de terminar con su pregunta, Guzmán lo interrumpió y rápidamente ella continúo diciendo "llorando" a lo que él afirmó que sí, que llorando. El semblante le cambió a ella, pues se sorprendió con la pregunta.

Este infierno con el que Alejandra lleva lidiando la ha ahorillado a distintos problemas, al alcoholismo e incluso a problemas con depresión, así lo confesó.

Llevo más de cuatro meses en esta pesadilla, trato de acercarme y no lo logro, trato de acercarme y no lo logro, quisiera tener una reconciliación, he buscado terapeutas, he buscado ayuda. Tuve alcoholismo y una depresión por lo que pasó".

Alejandra, molesta confesó su enojo de que todos se metan en su vida, que el público haya hecho sus propias conclusiones sobre lo sucedido y al ser cuestionada que fue lo que más la ha herido ella explicó: "Que piensen que yo llegué a acostarme con alguien que anduvo con mi hija, eso jamás".

Ella habló sobre el tema y explicó que el novio de su hija fue a ver a sus hermanos, a su casa y ella también se encontraba ahí.

La guzmán juró por sus padres y su hija que no hace las acciones de las que se le acusa. Habló también sobre la reconciliación que quiere tener con su primogénita y dijo:

Se trata de que Frida y yo resolvamos las cosas, que nos acerquemos,nos pidamos perdón y nos demos un abrazo".

Ella sabe que yo estaré ahí, si me llama en este momento, yo estoy dispuesta a lo que ella me pida para que se acerque y se de cuenta que yo siempre he estado dispuesta a darle lo mejor de mí, yo la conozco, es una niña buena, yo la parí", dijo Alejandra.

Alejandra, con lágrimas en los ojos y corriendo por sus mejillas contestó que extraña muchas cosas de su hija y afirmó que ella es la luz de su vida:

Su cariño, su luz, ella es mi luz, la extraño y me duele mucho que ella se haya encerrado en Miami y no venga a ver a la familia, la última vez que fui fue en thanksgiving y hubo problemas, resentimientos y no la he vuelto a ver", dijo entre lágrimas.

Finalmente, concluyó en la espera de una reconciliación con su más grande tesoro en esta vida y comentó que ella necesita a su hija.

Como madre yo si le pediría que pensara las cosas, que se diera cuenta de que lo que más y lo único que tenemos en la vida es la familia, te amo y te necesito".

Frida le comentó a ese mismo reportero que ella si podría reunirse con su madre, pero tendría que ser con el entrevistador y frente a las cámaras para discutir todo el tema.