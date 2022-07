¡Te buscaré bandido! Ana Bárbara luce sus piernas de impacto en mini short

El video junto casi diez millones de reproducciones en cuestión de días, lo que lo hace uno de los videos con más vistas en el perfil de Ana Bárbara , donde suma más de 89 millones de me gustas y poco más de los 8 millones de seguidores, sólo contando TikTok .

No hay duda de que la artista mexicana se ha sabido mantener de la mejor manera posible, pues se mantiene enfocada en llevar una vida saludable, motivo por el cual sigue luciendo tan radiante como cuando era joven y probaba su suerte en certámenes de belleza.

Recientemente, Ana Bárbara compartió un video en TikTok que desató toda una revolución, demostrando que después de los 50 años se puede seguir luciendo de impacto y sus fanáticos no pararon de llenarla de halagos.

México.- La cantante mexicana, Ana Bárbara , es una gran referente de la música grupera, pero no sólo eso, también todo un ícono de la moda y es que con sólo darse una vuelta por sus redes sociales se puede apreciar su buen gusto para vestir y su personalidad arriesgada para probar cosas nuevas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.