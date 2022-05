"Te conozco, sé todo lo que hacías...", Karla Panini advierte a "Platanito"

México. Karla Panini está molesta con el comediante "Platanito" por supuestamente haberle dado la espalda y unirse a personas que la odian para arremeter en su contra, por eso le manda seria advertencia en redes sociales.

Karla Panini arremete en contra de "Platanito", quien años atrás habría sido uno de sus mejores amigos. "Te conozco, sé todo lo que hacías...", le dice la comediante a él a través de su podcast La Mal Influencer.

Karla además asegura que Sergio Verduzco, "Platanito", le levantó falsos con tal de perjudicarla junto con muchas otras personas que no la quieren y por eso amenaza con sacar a la luz muchos de los secretos que sabe de él.

“Sergio Verduzco, alias "Platanito", yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí y yo te veía. Así que, ¿juzgándome a mí, "Platanito"? querido, no creo que tengas cara para hacerlo", señala Panini en su podcast.

Además Karla, originaria de Monterrey, Nuevo León, menciona que le encantaría toparse con "Platanito" y decirle en su cara frente a su esposa todo lo que hacía y que ella vio con sus propios ojos.

Panini lamenta que "Platanito" haya participado en varios programas de televisión en los que la atacaban y le levantaban falsos, esto con la intención de ganar público, y refiere que tiempo atrás ella y su esposo lo apoyaron cuando hizo chistes sobre la tragedia ocurrida en la guardería ABC y por los que lo atacaron fuertemente a él.

“Se suponía que yo sí tenía una amistad. Yo agarré mi teléfono y le dije: ‘Sergio estamos para apoyarte, uno la riega pero aquí estoy para apoyarte. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y diciendo de mí cuál sarta de tonteras, haciendo show y mencionándome y burlándose”, agrega Panini.

Además Karla Panini refiere que no está dipuesta a permitir que ni "Platanito" ni ningún ogro famoso usen su historia de vida para burlarse de ella y se defenderá como debe y sabe hacerlo.

“Ahora es mi momento y no me vuelvo a quedar callada. Así que, “Platanito”, espero verte porque te voy a recordar todo lo que hacías, querido, para que no me andes juzgando porque sé tu historia y bastante bien”, menciona también Karla en su espacio de YouTube respecto a "Platanito".