"Te dedicaré esta gira", Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer, regresará a escenarios con su hija

El cantante y compositor argentino Diego Verdaguer, nacionalizado mexicano, tenía varios proyectos por hacer, entre estos, una gira al lado de su amada esposa Amanda Miguel. Lamentablemente, quedaron inconclusos. El intérprete de "La ladrona", murió a fines de enero pasado, a los 70 años de edad, en un hospital en Los Ángeles, California, Estados Unidos, debido a unos problemas de salud tras su contagio de Covid-19.

En una misa que se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, donde descansan una parte de las cenizas del intérprete, la cantautora y pianista argentina Amanda Miguel, manifestó que concluiría los proyectos que su esposo dejó pendientes.

A través de redes sociales, Amanda Miguel dio a conocer que regresará a los escenarios y llevará a cabo el "Siempre te amaré, tour 2022", en compañía de única hija Ana Victoria, fruto del matrimonio que tuvo con Miguel Atilio Boccadoro Hernández, nombre real del cantante.

La intérprete de conocidos temas como "Así no te amará jamás" o "Él me mintió", manifestó que "con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa", por todo lo que creó en su carrera artística, "la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira".

Asimismo, Amanda Antonia Miguel Samso, de 65 años de edad, externó que se dedicará con el alma, a cantar en todos los escenarios que visitará con este tour, "entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste. Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio".

Fechas confirmadas para el tour de Amanda Miguel y Ana Victoria.

El "Siempre te amaré, tour 2022" de Amanda Miguel y Ana Victoria, comenzará el 5 de agosto en el Bob Hope Theatre en Stockton, California, Estados Unidos.

Por el momento, solo hay fechas confirmadas para varias ciudades de Estados Unidos. "Siempre te amaré y te admiraré, no tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración, nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo, por eso le he pedido me acompañe", expresó la también empresaria originaria de Gaiman, Argentina.

Leer más: Presuntas personas que difundieron fotos de Octavio Ocaña en la morgue, fueron vinculados a proceso

Esta noticia ha causado gran felicidad entre sus fans y amigos, entre ellos, la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia, quien le escribió en Instagram el siguiente mensaje, "Diego estaría feliz y orgulloso de verlas juntas en esta gira, él va a estar ahí en un rinconcito celebrándolas y amándolas ❤️".