"Te fuiste en paz": Muere el padre del actor Arath de la Torre

México.- Con un emotivo mensaje, el actor Arath de la Torre da a conocer el fallecimiento de su padre, el señor Arath, de quien se despidió con un par de fotografías y palabras que evidenciaron el gran cariño que le tuvo y la gran persona que fue en vida.

Sin dar más detalles al respecto, el actor mexicano compartió algunas fotografías, una donde se ve a su padre y otra su tumba y donde descansan sus restos. El señor también llevaba por nombre Arath y aunque no tuvieron la mejor de las relaciones, lograron reencontrarse y cambiarlo todo.

"Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrasaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia !!! Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho", escribió el conductor en la publicación de Instagram.

La relación de Arath de la Torre con su padre

Durante una entrevista con Yordi Rosado en 2020, Arath de la Torre confesó que tuvo una relación complicada con su padre, por lo que estuvieron alejados por algún tiempo y al reencontrarse todo cambió.

Los buenos recuerdos se hicieron presentes y se dieron cuenta de que los lazos de amor los seguían uniendo a pesar de todo. En ese entonces, se dijo agradecido con la vida por poder disfrutar del amor de su padre, también como abuelo y reconoció la importancia de tener a un padre presente.

