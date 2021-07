¿Te gusta el cine de terror? Habrá trilogía de "El exorcista" con Ellen Burstyn, actriz de la película original

Está muy de moda que grandes clásicos del cine regresen a las pantallas grandes, así como a las plataformas de streaming, con nuevas producciones pero manteniendo esa esencia que las convirtieron en todo un éxito en taquillas. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Universal Pictures y Blumhouse están trabajando en una nueva trilogía de "El exorcista", una de las mejores sagas en el cine de terror; asimismo se ha confirmado que la actriz estadounidense Ellen Burstyn, quien protagonizó la película original en 1973, regresa a la historia.

La nueva trilogía de "El exorcista" estará a cargo del cineasta estadounidense David Gordon Green, responsable de las nuevas películas de "Halloween", otra de las sagas más influyentes en el cine de terror.

En la película de la década de los 70's, Ellen Burstyn interpretó a Chris MacNeil, la mamá de Regan (la actriz estadounidense Linda Blair), la jovencita de 12 años quien fue poseída por un espíritu demoníaco.

Leer más: "Un atentado grave a la intimidad", revista publica fotos del hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Lo que se sabe hasta el momento, es que la nueva saga de "El exorcista" será una continuación directa de la primera película, el filme original, estrenado en las salas de cine en 1973 y que marcó un antes y después en este género cinematográfico. Además de Ellen Burstyn, la primera entrega de esta trilogía estará protagonizada por el actor estadounidense Leslie Odom Jr. (quien formó parte del musical "Hamilton").

El personaje de Leslie Odom Jr. tendrá una hija que al igual que Regan, en el pasado también fue poseída por un terrible demonio.

En una entrevista para GamesRadar, David Gordon Green comentó: "'El exorcista' ya está escrita, ha sido uno de los proyectos que he hecho durante la pandemia, no es incorrecto decir que es una secuela de la película original".

Me gustan todas las películas de 'El exorcista' y no solo me gustan, sino que creo que podrían estar incluidas dentro de la mitología de lo que estoy haciendo.