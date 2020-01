¿Te gustaría ser novia de Juan Soler? estas características debes tener

Juan Soler estuvo como invitado en el programa Netas Divinas, donde contó las características que busca en una mujer; todo parace indicar que luego de sanar su alma y corazón tras su separación de Maki, el actor argentino está listo para volver al terreno amoroso.

Busco una compañera, busco a alguien que me complemente en mis carencias, que no me empuje solamente al lado oscuro, busco con quien divertirme, con quien viajar, busco honestidad, busco lealtad, no tanto la belleza física, sino que con pensamientos bonitos, básicamente que me guste a mí", comentó Juan Soler ante las conductoras del programa que se transmite por Unicable.

El actor confesó que por muchos años lidió con un rasgo de su personalidad que no le agradaba, "durante mucho tiempo mi temperamento fue una carencia, no soy enojón, soy reaccionario, mi carácter logró controlar mi temperamento".

Creo que las mujeres se enamoran de las imperfecciones del hombre y el hombre se enamora de las imperfecciones de la mujer.

"Cualquiera se enamora de lo bonito, tú te tienes que enamorar de los errores, de las fallas, de las pequeñas carencias, porque eso hace que las personas se completen".

Maki y Juan Soler tuvieron 15 años de matrimonio; por diversas situaciones ambos tomaron la decisión de separarse. El actor resaltó que se queda con lo mejor vivido al lado de la madre de sus hijas. "Estoy en un proceso donde ya empecé a canalizar las cosas malas que pasaron en el matrimonio y las eché a un arcón que quedan ahí guardadas, en el olvido y me estoy focalizando las cosas lindas que tuve con Maki".