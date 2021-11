"Te has ganado el aplauso de la gente", Chiquis Rivera comparte su sentir al estar en un escenario

Un momento realmente gratificante es el que vive Chiquis Rivera, esto al ser nombrada como "Artista del mes" por Uforia Music. Ante esta distinción la hija de Jenni Rivera, recordada como "La Diva de la Banda" o "La Gran Señora", compartió lo que significa para ella tener la gran oportunidad de cantar sobre un escenario.

La cantante estadounidense de 36 años de edad, ex esposa de Lorenzo Méndez (ex vocalista de La Original Banda el Limón), externó que "estar sobre el escenario, cantar y sentir ese amor" de personas que no la conocen personalmente, pero aun así la quieren, es algo que no puede explicar.

"Te sientes invencible", expresó Chiquis Rivera en una entrevista para Uforia Music. Además, mencionó que tener un micrófono entre sus manos, no solamente se trata de cantar: "yo quiero enseñarles algo (al público), que se vayan y que se queden con algo de mi presentación, ese es un momento de fuerza".

Uforia Music describió a la sobrina del también cantante Lupillo Rivera, el llamado "Toro del corrido", como "bella, talentosa y llena de girl power". Sobre el ser nombrada como "Artista del mes", mencionó en sus redes sociales ser todo un honor, "que emoción".

Sus fieles fans no tardaron en felicitarla: "te mereces eso y más", "no es fácil, pero chica, tú te ha ganado el aplauso de la gente y eso es de admirarse, orgulloso de ti Chiquis, has llegado hasta aquí con trabajo duro y dedicación", "eres una chingona" y muchos comentarios más.

Aunque desde el principio de su carrera musical ha recibido muchas críticas, Chiquis Rivera ha logrado ganarse su lugar en la industria musical y en el corazón del público, orgullosa de seguir con el legado de su mamá.

Por otra parte, con respecto a su divorcio de Lorenzo Méndez, en un encuentro con varios medios de comunicación, dio a conocer que su ex esposo no ha firmado los documentos correspondientes, para terminar de manera oficial este proceso.

Estoy esperando que firmen, estoy mandando emails casi rogando que por favor firmen y no me han contestado, ya van como cuatro meses.

La cantante dejó muy en claro no estar pidiéndole absolutamente nada a Lorenzo. "¿Qué le estoy solicitando dinero? No, para nada, no tengo nada que pedirle a nadie, gracias a Dios, trabajo por lo mío, nada que pedirle".