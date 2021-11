"Te humillaron de la forma más baja", novia del actor Octavio Ocaña comparte dolorosas palabras

En otra publicación en las stories de su perfil en Instagram, junto a una fotografía inédita del actor de "Vecinos", manifestó que ha sentido "que todo es una pesadilla, ha sido un muy mal día papi, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejas tantas dudas y tantas ganas de sentirte?".

Nerea Godínez mencionó en su desgarrador mensaje en Instagram, llevar a Octavio Ocaña en cada centímetro de su ser y eso, la hace sentir un dolor que ni siquiera puede explicar. "Estoy rota por donde me veas mi rey, solo deseo poder verte en mis sueños, ahí te espero papi".

Te humillaron de la forma más baja que puede existir, eras tan solo un niño, mi niño y me faltó mucho por enseñarte mi amor.

Nerea Godínez solo quiere saber si su amado está bien y que todo estará bien, "me parto en mil cada que pienso en nosotros y en nuestros planes, te arrebataron de mi lado".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.