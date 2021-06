"Te parto tu ma...": Consuelo Duval cuenta el día que amenazó con golpear a Laisha Wilkins

Del reencuentro de las conductoras de ‘Netas Divinas’ han salido algunas revelaciones fuertes, siendo ahora Consuelo Duval quien contó sobre un encontronazo con otra antigua miembro temporal del programa.

Por un tiempo, la actriz Laisha Wilkins fue invitada al programa con conductora suplente, creando fricción entre ella y las conductoras de planta en el programa de Unicable.

Leer más: Muere familiar de Carlos Rivera y así lo despide en Instagram: "Doy gracias a Dios por su vida y ejemplo"

Y es que las demás conductoras presentes en la reunión, entre ellas Sherlyn, Yolanda Andrade, Gloria Calzada, Isabel Lascurain y Luz María Zetina, señalaron que hubo una conductora invitada que a nadie le cayó bien y que se fue del programa con varios conflictos.

Pero fue Consuelo Duval quien por accidente “se le escapó” decir que se trataba de Laisha Wilkins, pese al cuidado que sus compañeras tuvieron al no mencionar su nombre. Pero lo más sorprendente fue la historia que contó, que llegó hasta una amenaza de golpes, todo a causa de un chisme que llegó a sus oídos por Adal Ramones.

“Resulta que me dice Adal (Ramones) en sus inoportunidades: ‘Ay, ¿tú conoces a Laisha?’ Le digo que no, y me dice: ‘Es que anda diciendo que eres lesbiana’”, relató.

Aquello, aunque mencionó que en un inicio no le molestó, más personas le dieron cuerda hasta que se enojó, pensando en que sus hijos, de en ese entonces entre 6 y 7 años, pudieran enterarse de los chismes.

“Le dije: 'Ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien p*ta. ¿Por qué no me defendiste? No me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda”.

Consuelo Duval había coincidido un día dentro de las instalaciones donde se realiza el programa junto a la actriz que le había levantado falsos.

“Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen, y me dicen: 'Consuelo, aquí está Laisha'. Y fui, le estaban poniendo los rayitos, y me acerco y le digo 'Hola, Lupita' a la que estaba ahí. Y me acerco (a Laisha) y le digo 'Hola, mucho gusto, ¿me conoces?’ Y me dice 'Yo a ti sí, pero tú a mí no'”, contó.

“Le digo: 'No me conoces, nada más te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá, pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre ¿Ya te quedó claro? Bye’, y me salgo”.

Leer más: Penélope Cruz se enojó con Salma Hayek por no contarle del acoso de Harvey Weinstein

Ante la sorpresa de sus compañeras de 'Netas Divinas', quienes al parecer no estaban enteradas de este encontronazo, Consuelo Duval concluyó su relato añadiendo que Adal Ramones, quien le había ido con el chisme, no tardó nada en reclamarle por lo que le dijo a Laisha Wilkins.

“Apenas estoy saliendo de ahí y me habla Adal y me dice 'Ya ni la ch*ngas, ¿para qué le dices?'. Me vale, me sentí tan liberada”.