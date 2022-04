"Te pasas de listo", Carmen Campuzano molesta con reportero, al mencionar a sus hijas y a Debanhi

La actriz y modelo mexicana Carmen Campuzano asistió a un evento en la Ciudad de México, donde se molestó con un reportero de espectáculos, al mencionar a sus hijas cuando trataba de obtener alguna reacción de la famosa, con respecto al lamentable caso de Debanhi Escobar, la joven estudiante de Derecho quien desapareció tras haber acudido a una fiesta; 13 días después fue hallada sin vid a interior de una cisterna.

"Oye Carmen, ves lo de Debanhi en Monterrey, pero tienes un par de hijas también, hay que cuidarlas", le dijo el reportero, en referencia a sus hijas Camila y Daniela, fruto del matrimonio que tuvo con el actor Mario Carballido.

Ante esto, Carmen Campuzano le hizo saber a este reportero, que si no quería que le faltara al respeto, no mencionara a sus hijas. "Mira, no te pases con la pregunta, no, no, ya olvídate y ni las saques, no me hagas ofenderte ni faltarte al respeto. ¿Tú tienes madre, hermanas e hijas?".

Acto seguido, la modelo de 51 años de edad y originaria de la Ciudad de México, se retiró del lugar, sin embargo, unos segundos después regresó, para decirle a esta persona que Camila y Daniela Carballido Campuzano, no era figuras públicas.

No, es que te pasas de listo, mis hijas en primera no son públicas, no las menciones, bueno, no mames, así literal.

Cabe mencionar que previo a esta situación, Carmen Campuzano estuvo hablando sobre la violencia a las mujeres y contó que en una ocasión, un paramédico la tocó sin su consentimiento: "claro, lo destituyeron. Las mujeres estamos expuestas y vulnerables en cualquier situación, es muy doloroso, ya basta".

Recordemos que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, frente al motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, México, luego de haber asistido a una fiesta.

Esta carretera es llamada "la autopista del terror", por los casos de secuestros y desapariciones forzadas registrados en esta. El caso conmocionó al país por la imagen viral de Debanhi abandonada en la carretera y por la búsqueda del padre, Mario Escobar.

13 días después, el cuerpo de Debanhi fue hallado en el interior de una cisterna abandonada, en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar donde desapareció. "Mi hija está muerta, y yo no sé qué hacer", expresó su papá.