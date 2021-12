"Te perdono", el difícil mensaje de Jacqie Rivera a su padre, quien abusó de ella cuando era niña

Estados Unidos.- Están por cumplirse nueve años del trágico fallecimiento de Jenni Rivera este 09 de diciembre y un día antes, Jaqcie, su hija, decide hacerle saber a su padre José Trinidad Marín que lo perdona por haber abusado sexualmente de ella cuando apenas era una niña.

Fue a través de un video publicado en su perfil de Instagram, en donde la también cantante se refiere al tema juntando algunas fotografías de su padre, quien cumple una condena en la cárcel de 31 años por haber abusado sexualmente de ella, su otra hija Chiquis, y su ex cuñada Rosie.

"Este mensaje es para el primer hombre que rompió mi corazón... Padre, quiero que sepas que a pesar de tus errores, tus decisiones, y del hecho de que me dejaras, me dolieron profundamente, te amo y te perdono", compartió Jacqie en el video.

Se cree que las imágenes en el video fueron compartidas por Jacqie Rivera como parte del homenaje a su madre y su aniversario luctuoso, así como un adelanto de lo que se viene con su nuevo sencillo titulado 'Hurt', que se estrenará el próximo viernes.

Las reacciones al respecto no se hicieron esperar, pues usuarios de Internet no dudaron en externar sus opiniones, en donde explican que a Jenni Rivera no le habría gustado ni un poco que le hubieran otorgado el perdón al hombre que tanto daño le hizo en vida, no sólo a ella, también a toda su familia, principalmente a sus hijas.

Por otro lado, hubo seguidores de Jacqie que apoyaron completamente su decisión y pidieron a otros comprenderla. Es importante mencionar que, quien también se refirió a tema fue Chiquis Rivera, compartiendo el video en su perfil y escribiendo: "No puedo esperar por este video, lloré como una bebé".

Leer más: ¡Ya es mamá! Ya nació la primogénita de Ximena Navarrete y así la presenta (FOTO)