"Te pido, fuerza y entendimiento", el desgarrador mensaje de Arcángel ante la muerte de su hermano

El reguetonero Arcángel publicó en sus redes sociales un triste mensaje, ante la muerte de su hermano Justin Santos, quien falleció la madrugada de este domingo en un accidente automovilístico en el Puente Teodoro Moscoso, en San Juan, Puerto Rico. El exponente de la música urbana (con ascendencia puertorriqueña y dominicana), le pidió mucha fortaleza a Dios en estos momentos tan dolorosos.

Arcángel, cuyo verdadero nombre es Austin Agustín Santos, expresó no ser nada ni nadie para exigirle y mucho menos reclamarle nada a Dios, "se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, dese ser aceptada y respetada".

Aunque tiene un dolor "a un nivel inexplicable" por la muerte de su hermano, "si así es tu voluntad, te repito que la aceptó". Ante esto el reguetonero de 35 años de edad y originario de Harlem del Este, Nueva York (Estados Unidos), externó estar "en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos".

Es lo único que te pido, fuerza y entendimiento, es lo que necesito mejor dicho, ya que tu mi Dios me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré.