Te presentamos el adelanto de Jumanji

Al ritmo de Guns N' Roses y su hit 'Welcome to the Jungle' Columbia Pictures estrenó el primer adelanto de la nueva versión de Jumanji, filme que traerá el popular juego de mesa a la pantalla grande después de dos décadas.

El tráiler presenta a cuatro adolescentes muy distintos entre sí y que deben pasar una jornada de castigo limpiando el sótano de su secundaria. En el lugar encuentran un videojuego retro que los introduce en el mundo salvaje de la consola.

Parte del elenco en una locación. Foto: Twitter

Caracterizados como los personajes que eligieron, Spencer (Alex Wolff), Betthany (Madison Iseman), Martha (Morgan Turner) y "Fidge" (Ser'Darius Blain) se convertirán en el Doctor Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), el Profesor Shelly Oberon (Jack Black), Ruby Roundhouse (Karen Gillan) y Moose Finbarr (Kevin Hart).

Los cuatro protagonistas deberán sortear los obstáculos que les presente el juego —que en esta oportunidad no contará con el popular tablero de la película de 1995— en un jungla hostil y llena de personajes impredecibles. Jumanji: Welcome to the Jungle cuenta además con las actuaciones de Nick Jonas (Scream Queens) y Bobby Cannavale (Vinyl).

Con información de El Universal.