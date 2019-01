"Te quedó grande la yegua", ¿dedicada para Arturo Carmona?

Quien no ha escuchado el tema de "Te quedó grande la yegua" de Alicia Villarreal? ¿cuántas veces no ha sido dedicada dicha melodía al calor de las copas? Pero...esa canción la ex Límite la compuso para su ex Arturo Carmona.

Cuando Alicia Villarreal lanzó su canción de mariachi "Te quedó grande la yegua" hace casi 20 años, se rumoró que era una dedicatoria para Arturo Carmona, de quien se divorció en el 2000, luego de dos años de matrimonio y en medio de una ola de rumores sobre una infidelidad de parte del actor.

Sin embargo, Arturo Carmona aclaró que su ex pareja Alicia Villarreal no escribió la canción "Te quedó grande la yegua" pensando en él, pues aún estaban casados cuando la regiomontana compuso la melodía que incluyó en su disco "Soy lo prohibido" del 2001.

Nunca ha dicho que fue para mí, mucha gente lo relacionó porque precisamente fue en la época de nuestra separación, entonces dijeron: ‘Es para Arturo’, pero no.

“Fue una canción que trascendió y que mucha gente me identifica por el momento en que esta canción sale a la luz y causa mucha controversia, pero bueno, no fue una canción que me quede el saco y ella lo sabe”, expresó Arturo Carmona en entrevista para Las Estrellas.

El también ex futbolista aseguró que la misma Alicia Villarreal ha desmentido en diferentes entrevistas que su divorcio, haya sido la fuente de inspiración a la hora de escribir el tema y reveló que en el pasado le llegó a incomodar que lo relacionaran con la letra, pero ahora ya lo toma con humor.

Por supuesto que me molestó porque mi familia se ofendía, se ofendía la gente que me quiere, pero al final me tocó aclararles que no era así y que si yo no estaba afectado por qué se tenía que afectar mi familia.

“Cuando venían las declaraciones de Alicia diciendo: ‘No es una canción para Arturo’, entonces pues la familia termina por convencerse que no es así, al final la gente relaciona y no está en manos de uno y el derecho de réplica que ustedes me dan siempre hay que aprovecharlo para aclarar lo que sea”, manifestó Arturo Carmona.