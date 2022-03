"Te querías dar a la fuga", hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo protagoniza altercado con policías

Eduardo Capetillo Jr., el hijo mayor de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, realizó un Instagram live donde mostró un altercado con unos elementos de la policía, en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Supuestamente, fue detenido al circular a exceso de velocidad en su moto y por no traer placa.

Ante esto, el joven optó por hacer una transmisión en vivo mediante su perfil de Instagram, para denunciar que había sido detenido injustamente. "Te estoy parando porque tu motocicleta no trae placa, te estoy dando una indicación y te quieras dar a la fuga", le dice uno de los agentes aparentemente de la Policía Auxiliar.

El hijo de Biby Gaytán fue detenido antes de llegar al Ángel de la Independencia. "Te querías dar a la fuga y te da risa. Como no pudiste ganarnos...desde la entrada al zoológico (de Chapultepec) hasta aquí, hubo la necesidad de seguirte, porque no tienes un poquito de respeto", manifestó otro de los agentes policiacos.

Eduardo Capetillo Jr. negó haber querido darse a la fuga y durante todo la transmisión en vivo, alegaba que no podían detenerlo en este lugar. "Usted no me puede detener aquí oficial, usted no es tránsito, no me puede detener".

Eduardo Capetillo Jr. asegura que fue detenido injustamente.

Posteriormente, el primogénito del matrimonio Capetillo Gaytán, se mostró más alterado al no poder irse:

Eduardo Capetillo Jr: no me voy a bajar de la moto, ustedes no me pueden detener aquí, me pueden ayudar por favor (le pedía a las personas que pasaban por este sitio).

Policía: ¡mira como me dejaste la mano!

Eduardo Capetillo Jr: yo no te hice nada

Policía: ¿por qué me aventaste la moto?

Eduardo Capetillo Jr: por favor, denme chance, ustedes no me pueden detener aquí

Policía: este caballero no sabe hablar como una persona (le dice a una compañera)

Eduardo Capetillo Jr: es que no les voy a dar dinero, lo que ellos quieren es dinero, yo no les voy a dar dinero

Policía: ¡no te estamos pidiendo nada!

Eduardo Capetillo Jr: ustedes no me pueden detener, voy tarde al SAT, por favor. No quiero hablar bien, es que ustedes no me pueden detener, por favor ¿Me puedo ir? Déjame, me voy, por favor, no me pueden detener aquí.

Otra agente de la policía, le pidió al hermano de las youtubers, Alejandra y Ana Paula Capetillo, calmarse y que no se podía irse en estado, pues podría provocar un accidente.

Momentos después, el live que hizo terminó y lo eliminó; se desconoce cómo se arregló esta situación. Hasta el momento, Eduardo Capetillo Jr. ni sus papás, han comentado algo al respecto.