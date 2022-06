"Te ves ardida", Niurka defiende a Juan Vidal, luego de que su ex Cynthia Klitbo lo llamara "chichifo"

Durante su estancia en "La casa de los famosos", tuvo relaciones íntimas con Juan Vidal. "Fue bien bonito, tres veces, eso era lo que yo quería que viera el mundo. Nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada, lo voy a esperar a ver si podemos continuar nuestra historia".

Cynthia Klitbo también comentó que Juan Vidal le quedó a deber 4 mil 500 dólares . Ante esto, mencionó que si su ex no le paga, lo tomará como un pago por sus servicios sexuales. Al respecto, Niurka dijo:

Niurka Marcos mencionó que Cynthia se mostró como una mujer ardida . "Yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mier... de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.