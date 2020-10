"Te ves guapo, te amo": Sharis Cid a Arturo Peniche; filtran video

México. Sharis Cid chulea al actor Arturo Peniche, eso puede verse en un video que se filtra y sale a la luz. “Te ves tan guapo, te amo” , le dice la actriz y conductora a Peniche, quien anunció en días pasados que está separado de Gaby, su esposa, tras casi cuatro décadas de matrimonio.

En el programa de YouTube Chisme No Like presentan un video en el que se ve cómo Sharis Cid "chulea" a Arturo Peniche. "Oye, gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena. Te amo”, dice Sharis en el video. Arturo y Sharis son consuegros, ya que el hijo de él está casado con la hija de ella.

En días pasados, una revista de espectáculos aseguró que Sharis Cid fue la manzana de la discordia entre Arturo Peniche y su esposa, Gabriela Ortiz, de quien el actor se separó. Al respecto, Sharis comentó públicamente que todo era un "chisme estúpido".

La revista TvNotas aseguró que Cid tuvo una relación con Arturo Peniche, por lo que provocó la separación de Ortiz, pero en entrevista con la periodista Flor Rubio, Sharis lamentó que la difamen de esa manera.

Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo. Esto no se va a quedar así."