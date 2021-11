"Te vi nacer y te crie junto a mi madre", Arcángel llora por la muerte de su hermano Justin Santos

Dejó muy en claro que nunca se despedirá de su hermano, solo le dirá hasta luego, "porque al final todos nos volveremos a ver, mientras tanto, que se siga cumpliendo la voluntad de Dios. Nos vemos pronto, pero ahora me toca cuidar de esta familia más que nunca, eso lo haré a tu nombre, con todas las fuerzas del mundo".

Arcángel señaló que "hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estás". Confía en que Dios le enseñará el camino que ahora debe seguir: "te juro que caminaré por el firme, con mi frente en alto, orgulloso del hombre que te convertiste".

"Pero te prometo algo, cuidaré de nuestra madre más todavía, así como tú lo hacías y no solo a ella, tú cuidabas de todos nosotros".

El reguetonero con ascendencia puertorriqueña y dominicana, manifestó que por fin se había llegado la oportunidad de que su hermano trabajara junto con él, algo que ambos habían deseado mucho. Sin embargo, esto ya no será posible.

Te vi nacer y te crie junto a mi madre con todo el amor del mundo, cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar, porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto.

Junto a una emotiva ilustración de su hermano y él dándose un abrazo, expresó: "yo nunca había sufrido tanto, yo nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado, tan perdido". Mencionó que su hermano murió cuando se estaba convirtiendo "en el hombre que yo siempre soñé".

