"Te voy a meter a la cárcel": Rey Grupero ARREMETE en contra de Juan Vidal, el ex de Cynthia Klitbo

México. Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, arremete en contra de Juan Vidal, también expareja de la actriz, y le advierte que lo investigará hasta las últimas consecuencias.

El youtuber Rey Grupero visitó el programa Venga la Alegría y se mostró molesto contra Juan Vidal, ya que "ha dañado a la persona que más quiere: Cynthia Klitbo", asegura.

Días atrás, Juan Vidal hizo pública su molestia respecto a Rey Grupero por "meterse" y opinar sobre los problemas que tuvo con Cynthia Klitbo, pero ahora el youtuber le responde y fuerte.

“Nada más te digo Juan, ve agarrando tus maletas, porque si no te vas, te prometo, te voy a meter a la cárcel, y voy a dedicar todas mis redes a investigarte, voy a hablar con tus parejas, con tus exparejas, en qué primaria fuiste y a cuantas personas has dañado."

Cynthia Klitbo. Foto de Instagram

Rey Grupero se muestra sumamente molesto con Juan Vidal, quien es originario de República Dominicana, y por eso le dice lo que piensa sobre él y también lo que pretende hacia su persona.

Rey Grupero destapó en el programa Chisme No Like el supuesto abuso que vivió Cynthia Klitbo, su ex, al lado de Juan Vidal en uno de los programas de Chisme no like, además ha manifestado su apoyo moral a quien ha actuado en telenovels como El privilegio de amar, Teresa y actualmente Mujer de nadie.

Rey Grupero, quien también es influencer, señala que no ha buscado a Juan para enfrentarlo como hombre porque los abogados de Cynthia no se lo recomienda, pero ganas no le faltan: "te voy a acabar por lo legar, Juan Vidal", le dice.

Cynthia Klitbo y Rey Grupero fueron pareja tiempo atrás y la terminaron, pero continuaron con una amistad que se hizo más fuerte luego de que él recayera en el alcohol, contó en Venga la Alegría.

"Tuve una recaída muy fuerte en el alcohol cuando terminé una relación, me destrocé y estaba a punto de morirme; Cynthia fue a buscarme, destrozado yo, ¿cómo no voy a defenderla si es de mi familia?”.

Además Rey Grupero menciona que supuestamente existen unos audios fuertes en los que se escucha el mal trato de Vidal hacia Klitbo y ya están en manos de los abogados: "agárrense porque esto viene durísimo, lo queremos tras las rejas...".