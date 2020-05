"Tear" de BTS, el verdadero significado de la canción que sorprendió al ARMY

Tear siempre será una de las mejores (por no decir la mejor) de la rap line. Bts son capaz de expresar mucho a través de su música, y no me gusta más porq haya aparecido en Break the Silence, siempre la he valorado mucho.



Y Jhope en Dior... no se supera, no digo + gente, arte. pic.twitter.com/VYpjVy7X4L