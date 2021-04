Tefi Valenzuela desmiente a Eleazar Gómez: No ha recibido el primer depósito

México. La modelo peruana Tefi Valenzuela, quien demandó al actor Eleazar Gómez por violentarla físicamente y lo mandó a la cárcel, lo desmiente y dice que no ha recibido el primer depósito de tres que quedó en hacer.

Tras cinco meses de estar en prisión, Eleazar Gómez salió y el juez estipuló entre otras cosas que debía pagar 420 mil pesos a Tefi, su expajera, por los daños que le ocasionó; este día martes vence el plazo para el primer depósito y no lo ha recibido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En distintos portales de noticias se reporta que Tefi hace pública tal situación y es Pepe Cruz, el representante de ella, quien da a conocer que al momento no se ha recibido nada de dinero, como quedó estipulado en el acuerdo.

Leer más: Natti Natasha comparte que tendrá una niñita

Gómez, quien ha participado en telenovelas como Atrévete a soñar y Amores verdaderos, lleva su caso en libertad condicional, la cual otorgó la ley con algunas condiciones, entre ellas está el pago señalado anteriormente y que no se le acerque a Tefi por ningún motivo.

Y fue en el programa Ventaneando donde supuestamente Gómez y su abogado confirmarían que ya depositaron 140 mil pesos a Tefi, pero ella en el mismo espacio lo negó tajantemente.

Mentira, todavía no me ha mandado nada, es más, acá tengo el voucher, está en cero, no hay ningún depósito a esta hora, tiene hasta las doce (00:00 horas), pero hasta ahora no ha depositado nada."

Tefi se ha manifestado en contra de varias cosas sobre la libertad otorgada a Gómez, su expareja sentimental y quien la agredió meses atrás violentamente, por eso procedió a demandarlo; entre las cosas que no le han parecido, por ejemplo, ha dicho que considera que violó las normas.

Foto de Instagram

Valenzuela, quien también es cantante, ha destacado que no le gustó el video que Gómez compartió en redes sociales ofreciéndole disculpas, puesto que no debió ser así, sino que en una conferencia de prensa y no en las redes sociales.

Además Tefi no se arrepiente de haber hecho público lo que le hizo Gómez y mucho menos haberlo demandado, porque de esa manera considera que le ha dado una lección y jamás volverá a tocar violentamente a otra mujer, eso espera, y le ha pedido a las mujeres que se han visto envueltas en una situación similar que no se queden calladas.

Leer más: Selena Quintanilla, la serie, segunda temporada, se estrena el 14 de mayo en Netflix