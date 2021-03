Tefi Valenzuela dice qué espera del proceso en contra de Eleazar Gómez

México. La cantante Tefi Valenzuela, expareja del cantante y actor Elezar Gómez, quien se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de Ciudad de México, tras haber sido acusado oficialmente por ella de haberla violentado físicamente, en entrevista con Ventaneando dice lo que espera del proceso que se lleva a cabo en contra de él.

Tefi Valenzuela denunció de violencia intrafamiliar al actor Eleazar Gómez, quien ha participado en telenovelas como Amores verdaderos, y ahora espera que las autoridades definan la sanción para el también cantante y de igual forma espera que sus actos puedan ayudar a otras mujeres para que se animen a denunciar si viven una situación similar.

Valenzuela, originaria de Perú, explicó a Ventaneando que se encuentra en paz con ella y está renovada y está en espera de que la ley determine la sanción correspondiente para Gómez, a quien no le desea ningún mal, solo espera que se defina y reciba la sanción justa.

No depende de lo que a mí me gustaría, yo ya cumplí con denunciar y mostrar que no pasa nada y así que más mujeres puedan atreverse a hacerlo. Ya el resto depende de la ley", menciona Valenzuela en su visita al programa de espectáculos.