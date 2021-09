Tefi Valenzuela, la expareja de Eleazar Gómez, es expulsada de “La casa de los famosos”

México. El voto del público no habría favorecido a la cantante Tefi Valenzuela, expareja del también cantante y actor Eleazar Gómez, y por eso quedó fuera del reality show de Telemundo.

Tefy Valenzuela lamentó no seguir en "La casa de los famosos" y se convirtió en la primera expulsada, y su salida se habría debido en gran parte a que el público no la favoreció con sus votos.

Molesta, Valenzuela expresó en sus redes sociales que las culpables fueron las reglas para la votación y lamentó su salida, puesto que se encontraba entusiasmada formando parte del proyecto.

A través de Instagram, Valenzuela escribió que sus seguidores que viven fuera de Estados Unidos no pudieron votar por ella para que se quedara en "La casa de los famosos".

“Sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos. Buu, pero sé que hicieron todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no están en ese país”, manifestó la cantante de temas como La cumbia de los infieles.

El formato de "La casa de los famosos" es parecido al que años atrás tuvo Big Brother VIP, puesto que cuenta con la participación de varias celebridades encerradas en una casa y varias cámaras siguen sus pasos durante día y noche.

En el programa puede verse la participación de varias figuras del medio artístico, entre ellas Gabriela Spanic, Pablo Montero, Kimberly Flores, Celia Lora, Anahí Izali, Kelvin Rentería, Jorge Aravena, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Christian de la Campa, Uriel del Toro, Cristina Eustace y Alicia Machado.