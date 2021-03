Tefi Valenzuela se niega a ayudar a Eleazar Gómez para que deje la cárcel

México. La modelo peruana Tefi Valenzuela rechazó un acuerdo que le propuso la defensa legal de Eleazar Gómez para que lo perdonara por haberla agredido físicamente, motivo por el cual se encuentra preso, por tal motivo continuará su proceso legal tras las rejas.

En distintos portales de noticias se informa que Tefi Valenzuela dioa conocer por medio de un comunicado que los abogados de Eleazar Gómez, su expareja, la buscaron para hacerle un "ofrecimiento" y que el actor pudiera salir de la cárcel, pero ella no estuvo de acuerdo con eso.

Días atrás se hizo público que si Tefi aceptaba la propuesta que le hacían los abogados de Gómez, este quedaría libre en los próximos 15 días, pero no será así debido a que la modelo rechazó el ofrecimientoy el famoso actor seguirá en el Reclusorio Norte. Tefi mencionó que el proceso legar seguirá como lo marca la ley y "acatará la decisión final que tome el juez que lleva el caso".

Tefi Valenzuela se negó a darle el perdón a Eleazar Gómez y por eso deberá seguir el proceso legal en la prisión y en el mismo comunicado detalla que no llegará a ningún acuerdo que le hagan y espera que la justicia se encargue de sancionar a Gómez de la manera que lo merece.

Continuaré alzando la voz por las mujeres en Latinoamérica, invitando a no quedarse calladas y denunciar cualquier abuso por parte de sus parejas en el presente o pasado”, señala Tefi.

A principio de noviembre pasado, Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron al domicilio de Eleazar Gómez en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, alertados por los vecinos, quienes reportaron que escucharon que una mujer gritaba y pedía auxilio en uno de los departamentos.

De esa manera Gómez, quien ha actuado en melodramas como Atrévete a soñar y Amores verdaderos fue arrestado por presuntamente haber golpeado e intentado estrangular a su novia, la cantautora peruana Tefi Valenzuela, se dio a conocer en su momento en distintos portales de noticias.

José Eleazar Gómez Sánchez es el nombre completo del actor y tiene 34 años de edad y lamentablemente esta no es la primera vez que protagoniza escenas violentas en la vida real, puesto que tendría serio problemas de ira y conducta, se ha hecho público, ya que algunas de sus ex parejas han referido episodios de maltrato físico y verbal.

Por ejemplo, en 2017 mantuvo una relación con la modelo Vanessa López, quien en entrevista con el programa Hoy, de Televisa, declaró que la relación de 10 meses con el cantante estuvo llena de “mucha violencia física, y agresiones verbales”. También dijo que Eleazar trató de ahorcarla.

Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó Vanessa a Hoy.